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गर्मी का रामबाण इलाज है ये summer drink! लाजवाब स्वाद के साथ पेट को भी ठंडा रखता है खस का शरबत, देखें रेसिपी

गर्मियां आते ही घरों में तरह-तरह के शर्बत बनने लगते हैं. खस का शरबत भी उन्हीं में से एक है. आइये देखते हैं, इस पारंपरिक शरबत को बनाने की रेसिपी!

By: Shivangi Shukla | Published: May 9, 2026 2:20:39 PM IST

खस का शरबत (P.C. Freepik)
खस का शरबत (P.C. Freepik)


गर्मियां आते ही घरों में तरह-तरह के शर्बत बनने लगते हैं. खस का शरबत भी उन्हीं में से एक है. जब बाहर सूरज आग के गोले बरसा रहा होता है, उस समय ये शरबत बेहद ताजगी भरा और ठंडक देने वाला होता है.

चिलचिलाती गर्मी में कोई भी जब बाहर से आये उसे एक गिलास पानी की जगह आप उसे ये शरबत पिला दें तो उसे तुरंत एक ताजगी भरा ठंडा एहसास होगा. आइये देखते हैं, इस पारंपरिक शरबत को बनाने की रेसिपी! 

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सामग्री (4 गिलास के लिए)

खस की जड़ें – 50 ग्राम (अच्छी तरह धोकर साफ की हुई)
चीनी – 1 कप (या स्वादानुसार)
पानी – 4 कप
नींबू का रस – 1 चम्मच (स्वाद के लिए)
हरी फूड कलर – 2-3 बूंदें (वैकल्पिक)
सब्जा (तुलसी के बीज) – 2 बड़े चम्मच (भीगे हुए)
पुदीना पत्तियाँ – कुछ (सजाने के लिए)
बर्फ के टुकड़े – आवश्यकतानुसार 

खस सिरप बनाने की विधि

  • सबसे पहले खस की जड़ों को अच्छे से धो लें और 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें ताकि गंदगी निकल जाए. फिर इन्हें मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें.
  • एक पैन में 1 कप चीनी और 2 कप पानी डालकर उबालें जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए.
  • अब खस का पेस्ट डालें और मध्यम आंच पर 15-20 मिनट तक पकाएं जब तक सिरप गाढ़ा न हो जाए.
  • सिरप को ठंडा होने दें, फिर छान लें.
  • इसमें नींबू का रस और हरे रंग का फूड कलर मिलाएं.
  • इस सिरप को बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें. फ्रिज में यह आराम से 1-2 हफ्ते तक चल सकता है. 

शरबत सर्व करने की विधि

  • एक गिलास में 3-4 बड़े चम्मच खस सिरप डालें.
  • ऊपर से ठंडा पानी या सोडा भरें.
  • भीगे हुए सब्जा बीज, पुदीना पत्तियाँ और बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं.
  • बस आपका ताज़ा और ठंडा खस शरबत तैयार है!

Tags: lifestylesummer drinks
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