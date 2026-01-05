Home > लाइफस्टाइल > बीच वेकेशन पर सुहाना खान का स्टाइल धमाका, हॉल्टर ड्रेस से वर्साचे आउटफिट तक; Gen Z के लिए परफेक्ट फैशन गोल्स

बीच वेकेशन पर सुहाना खान का स्टाइल धमाका, हॉल्टर ड्रेस से वर्साचे आउटफिट तक; Gen Z के लिए परफेक्ट फैशन गोल्स

Suhana Khan Fashion Goal: सुहाना खान बीच वेकेशन के दौरान स्टाइलिश आउटफिट्स से फैशन गोल्स दे रही हैं. आइए उनके लुक्स को देखें और कुछ फैशन टिप्स लें.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 5, 2026 7:44:39 PM IST

Suhana Khan Fashion Goal
Suhana Khan Fashion Goal


Suhana Khan fashion: सुहाना खान अपनी छुट्टियों से अपने शानदार लुक्स से फैशन गोल्स दे रही हैं. 25 साल की यह स्टार एक सच्ची स्टाइल आइकन हैं जो कुछ भी पहन सकती हैं, चाहे वह ग्लैमरस रेड कार्पेट गाउन हो या स्लीक पैंटसूट. अपनी लेटेस्ट छुट्टियों में, जेन Z एक्ट्रेस ने कई स्टाइलिश आउटफिट्स में सबका ध्यान खींचा, जिनमें से हर एक में उनका एफर्टलेस स्टाइल दिख रहा था. सुहाना खान बीच वेकेशन के दौरान स्टाइलिश आउटफिट्स से फैशन गोल्स दे रही हैं. आइए उनके लुक्स को देखें और कुछ फैशन टिप्स लें.

सुहाना खान के शानदार वेकेशन लुक्स

सुहाना ने 5 जनवरी को इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर करके मंडे ब्लूज़ को दूर भगा दिया. पोस्ट में, वह बीच के किनारे के पलों का आनंद लेते हुए, स्वादिष्ट खाने का मज़ा लेते हुए और दोस्तों के साथ खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए दिख रही हैं, लेकिन यह उनके स्टाइलिश लुक्स हैं जो सच में सबका ध्यान खींच रहे हैं.

अपने पहले लुक में, सुहाना ने एक नीली हॉल्टर-नेक ड्रेस में सबको हैरान कर दिया, जिसमें डीप नेकलाइन, बैकलेस डिटेलिंग और फ्लेयर्ड मिडी हेमलाइन थी. उन्होंने गोल्डन डैंगलिंग ईयररिंग्स और एक नाजुक पेंडेंट नेकलेस पहना था. उनका मेकअप हल्का लेकिन चमकदार था, जिसमें मस्कारा लगी पलकें, गुलाबी गाल, एक चमकदार हाइलाइटर और ग्लॉसी गुलाबी होंठ थे. बीच की मांग के साथ सॉफ्ट कर्ल्स ने उनके स्टाइलिश लुक को पूरा किया.

मोनोटोन आउटफिट से वर्साचे ड्रेस तक

अपने दूसरे लुक के लिए, उन्होंने चॉकलेट-ब्राउन मोनोटोन आउटफिट पहना, जिसमें हॉल्टर-नेक, बैकलेस टॉप को मैचिंग पेंसिल-फिट मैक्सी स्कर्ट के साथ पेयर किया. उन्होंने कमर पर एक सिल्वर स्लीक चेन बेल्ट, बड़े गोल्डन हूप ईयररिंग्स, एक ब्रेसलेट और एक बेज मिनी हैंडबैग पहना. न्यूड मेकअप और खुले बालों ने सोफिस्टिकेटेड वाइब को और बढ़ा दिया.

आखिरी लुक में, सुहाना ने वर्साचे मिडी ड्रेस में सबको इम्प्रेस किया, जिसमें स्पेगेटी स्ट्रैप्स, एक गांठ वाला फैब्रिक डिटेल और बॉडीकॉन फिट था. नीले, भूरे और पीले रंग के वाइब्रेंट शेड्स में एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट ने उन्हें बोल्ड, स्टाइलिश और वेकेशन के लिए तैयार लुक दिया.

