आप भी अपने बच्चे को भर-भर के चीनी देते हैं? तो Newborn की स्वीट लिमिट कितनी होनी चाहिए, जानें

Sugar Intake For Newborn: जन्म से पहले 1000 दिनों में चीनी कम करने से बच्चे का मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है या कम होता है? चलिए जानते हैं चीनी का न्यू बॉर्न बेबी पर क्या असर होता है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 8, 2025 6:23:50 PM IST

Sugar-Free Diet Kids: सच कहें तो, बच्चे के जीवन के पहले 1 हजार दिन, गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद के पहले दो साल, उनकी हेल्थ की नींव रखते हैं. इस दौरान अगर चीनी कम खाई जाए, तो मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी से बचा जा सकता है.

यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के रिसर्च ने 60,000 लोगों का स्टडी किया. जिनके बचपन में चीनी कम थी, उनका मोटापे का रिस्क 30% कम था. टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 35% कम और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क 20% कम हुआ. मतलब, शुरुआत से ही स्वीट लिमिट रखना हिट है!

मां का डाइट प्लान भी सुपर इंपॉर्टेंट है. गर्भ में ही कम चीनी मिलने से बच्चे को फायदा मिलता है और ये आदत जन्म के बाद भी बने रहती है.

शुरुआती दिनों में ज्यादा चीनी खाने की आदत बच्चे के मेटाबॉलिज़्म और स्वाद को सेट कर देती है. वो मीठा ही पसंद करने लगता है और हेल्दी खाने से दूरी बना लेता है. इससे मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

पेरेंट्स के लिए टिप्स

• ब्रेस्टफीड या शुगर-फ्री फॉर्मूला: बच्चे को सही न्यूट्रिएंट्स दें.

• Whole Foods शामिल करें: फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन.

• Avoid Junk: पैकेज्ड स्नैक्स और शुगर ड्रिंक से बचें.

• Mithai as Treat: मिठाई सिर्फ स्पेशल मौके पर.

• Healthy Sweet Swap: रागी बेस्ड ट्रीट्स या खजूर पाउडर.

पहले 1,000 दिन बच्चे के ब्रेन और बॉडी की नींव रखते हैं. स्मार्ट पोषण और कम चीनी ही फ्यूचर में हेल्दी, फिट और खुशहाल बच्चा बनाने की चाबी है.

