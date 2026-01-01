नए साल की पार्टी में हैंगओवर से परेशान? जानिए 30 के बाद पैग क्यों लगता है भारी और समाधान क्या है

Hangover Symptoms After 30: नए साल की शाम को लोग जश्न मनाते है, दोस्तों के साथ पार्टी करते है और ज़ाहिर है शराब पीना भी इन सेलिब्रेशन का एक हिस्सा होता है. लेकिन अगर आप 30 की उम्र के हैं और सोच रहे हैं कि आपकी शराब सहने की क्षमता रातों-रात क्यों खत्म हो गई तो आप अकेले नहीं है. उम्र के साथ हैंगओवर का खराब होना एक असली परेशान करने वाली लेकिन बहुत आम समस्या है. सोशल मीडिया ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अपने “बुढ़ापे के हैंगओवर” के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और हर जगह वीकेंड पर शराब पीने वाले लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी रिकवरी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी. तो आइए जानते हैं कि 30 के बाद हैंगओवर इतने खराब क्यों हो जाते हैं, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और क्या नारियल पानी सच में हैंगओवर ठीक करने में मदद कर सकता है.

आपके शरीर की बदलती केमिस्ट्री

हैंगओवर और उम्र की कहानी सिर्फ बूढ़े होने के बारे में नहीं है. यह इस बारे में है कि समय के साथ आपके शरीर का पूरा अल्कोहल प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे बदलता है. बहुत से लोग बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ उन्हें ज़्यादा गंभीर हैंगओवर होते है. इसका कारण मेटाबॉलिज्म लिवर के काम शरीर की बनावट और हाइड्रेशन लेवल में बदलाव हो सकता है. अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज (ADH) और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज (ALDH) जैसे एंजाइम जो शरीर में अल्कोहल को तोड़ते हैं, उम्र के साथ कम एक्टिव हो जाते है. इसका मतलब है कि अल्कोहल और इसके ज़हरीले बायप्रोडक्ट्स आपके सिस्टम में ज़्यादा समय तक रहते है, जिससे हैंगओवर के लक्षण ज़्यादा तेज और लंबे समय तक रहते है.

शरीर की बनावट में बदलाव

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की बनावट इस तरह से बदलती है जो सीधे तौर पर इस बात पर असर डालती है कि हम अल्कोहल को कैसे प्रोसेस करते है. आमतौर पर हम मांसपेशियों का वजन कम करते हैं और फैट बढ़ाते है और क्योंकि मांसपेशियों के टिशू में फैट की तुलना में ज़्यादा पानी होता है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर पानी कम होता है. अल्कोहल पानी में घुल जाता है इसलिए कम पानी का मतलब है कि उतनी ही मात्रा में अल्कोहल पीने पर भी आपके खून में अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यही वजह है कि उम्र के साथ हैंगओवर ज़्यादा खराब लग सकते है. भले ही आप उतनी ही मात्रा में पी रहे हों जितनी पहले पीते थे. आपका शरीर असल में अल्कोहल की ज़्यादा कंसंट्रेटेड डोज के संपर्क में आ रहा है.

लिवर का फैक्टर

आपका लिवर दशकों से आपके शरीर का डेडिकेटेड अल्कोहल प्रोसेसर रहा है, और किसी भी मेहनती अंग की तरह, यह भी टूट-फूट के संकेत दिखाता है. भले ही आपको लिवर की कोई बीमारी न हो उम्र के साथ आपके लिवर का काम कम हो जाता है. इसका मतलब है कि अल्कोहल और इसके ज़हरीले मेटाबोलाइट्स ज़्यादा समय तक रहते हैं, जिससे हैंगओवर ज़्यादा गंभीर लगते हैं और ज़्यादा समय तक रहते है. पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों बन जाता है.

हैंगओवर का एक बड़ा कारण डिहाइड्रेशन है, और ज़्यादा उम्र के लोगों को हाइड्रेशन के मामले में पहले से ही ज़्यादा मुश्किल होती है. जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी किडनी पानी बचाने में कम कुशल हो जाती हैं, और हमें प्यास भी कम लगती है. इसमें शराब का डाइयूरेटिक असर भी जुड़ जाता है, जिससे लंबे समय तक डिहाइड्रेशन हो सकता है. हैंगओवर का डिहाइड्रेशन वाला पहलू उम्र के साथ खास तौर पर खराब होता है क्योंकि यह आपकी एनर्जी लेवल से लेकर साफ सोचने की क्षमता तक सब कुछ प्रभावित करता है. जब आप पहले से ही कम हाइड्रेटेड होते है, तो शराब का डिहाइड्रेटिंग असर और बढ़ जाता है.

नारियल पानी या ORS से अपने शरीर को रीहाइड्रेट करें

एक्सपर्ट्स डिहाइड्रेशन से लड़ने और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने दिन की शुरुआत खूब सारे पानी और ORS या नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों से करने की सलाह देते है. एनर्जी वापस पाने के लिए मल्टीग्रेन टोस्ट, फल, अंडे या ओटमील जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला हल्का नाश्ता करें और तैलीय और तले हुए खाने से बचें. अदरक की चाय अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण मतली और सिरदर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती है, लेकिन जागने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से बचें, क्योंकि वे डिहाइड्रेशन को और खराब कर सकते है. अगर सिरदर्द बना रहता है, तो थोड़ा आराम करें.

अपनी पार्टी प्लान करें

अगर 30 नई 20 है तो आपका हैंगओवर निश्चित रूप से नया फ्लू है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मज़े करना बंद करना होगा, बस एक स्ट्रेटेजी बनाएं. बाहर जाने से पहले पार्टी-स्मार्ट सप्लीमेंट्स लेने से लेकर अगली सुबह चिकना खाना छोड़ने और नारियल पानी पीने तक, ये छोटे बदलाव आपके हैंगओवर को छोटा और आपके वीकेंड को लंबा बना सकते है.