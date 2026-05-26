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22 करोड़ की मेगा फिल्म ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मॉरीशस’ में लीड रोल निभाएंगे सुच्चि कुमार

By: | Published: May 26, 2026 4:37:53 PM IST

22 करोड़ की मेगा फिल्म ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मॉरीशस’ में लीड रोल निभाएंगे सुच्चि कुमार


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भारत–मॉरीशस सिनेमा सहयोग का बड़ा अध्याय बनने की तैयारी

मुंबई (महाराष्ट्र), 26 मई: भारतीय और मॉरीशस फिल्म उद्योग के सहयोग से बन रही बहुप्रतीक्षित फीचर फिल्म ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मॉरीशस’ अब तेजी से अपने निर्माण के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। लगभग 22 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हो रही यह फिल्म अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर के विजुअल, बड़े कैनवास और बहुसांस्कृतिक प्रस्तुति के कारण पहले से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म में अभिनेता और अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाले कलाकार Suchhi Kumar मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

निर्माताओं के अनुसार फिल्म को इस वर्ष के अंत तक रिलीज़ करने की योजना बनाई गई है। फिल्म की कहानी, तकनीकी प्रस्तुति और विजुअल स्केल को वैश्विक दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भारत और मॉरीशस दोनों देशों के कलाकारों और तकनीकी टीमों को साथ लाया गया है। फिल्म को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि दो देशों के बीच रचनात्मक और सांस्कृतिक सहयोग के रूप में भी देखा जा रहा है।

फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और सिनेमाई निर्माण को बड़े स्तर पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए दक्षिण भारत में विशेष सेट तैयार किए गए हैं, जबकि शूटिंग मुंबई और उत्तर प्रदेश के वाराणसी (बनारस) के कुछ चयनित एवं फिलहाल गोपनीय स्थानों पर जारी है। फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन और तकनीकी कार्यों पर पिछले तीन महीनों से 70 से अधिक तकनीशियन, VFX विशेषज्ञ और प्रोडक्शन प्रोफेशनल्स लगातार काम कर रहे हैं।

अपने किरदार को प्रभावशाली और बड़े पर्दे के अनुरूप बनाने के लिए Suchhi Kumar ने बॉलीवुड फिल्म उद्योग के प्रमुख फिटनेस प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विशेष प्रशिक्षण लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने शारीरिक रूपांतरण, स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार की तैयारी पर लंबे समय तक काम किया है।

Suchhi Kumar का सफर केवल अभिनय तक सीमित नहीं रहा है। मनोरंजन जगत से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वे 20 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में लीड अभिनेता के रूप में काम कर चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मंचीय एवं मनोरंजन परियोजनाओं तथा कई शो के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। वर्षों के दौरान उन्होंने 60 से अधिक देशों में विशेष प्रस्तुतियों और वैश्विक मंचों पर भारतीय मॉडलिंग एवं मनोरंजन जगत का प्रतिनिधित्व किया है। उनका नाम अंतरराष्ट्रीय फैशन और पब्लिक अपीयरेंस सर्किट में भी चर्चा का विषय रहा है।

ब्रांड अभियानों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। वे अफ्रीका के कई देशों में मर्सिडीज़ से जुड़े ब्रांड अभियानों के लिए ब्रांड प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दे चुके हैं, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी उपलब्धियों में जल्द ही एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। 12 जून 2026 को जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में आयोजित समारोह में Suchhi Kumar को “WCH (we care for humanity) Man of the Year” सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान को मनोरंजन, सार्वजनिक उपस्थिति और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनके योगदान की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।

फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मॉरीशस’ केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारत और मॉरीशस के बीच रचनात्मक सहयोग, तकनीकी विस्तार और वैश्विक कहानी कहने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

अब दर्शकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वर्ष के अंत में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म बड़े पर्दे पर किस तरह का प्रभाव छोड़ती है।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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