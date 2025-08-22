Home > लाइफस्टाइल > खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा

खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा

Happiness Makes You Successful: क्या आपको लगता है सफलता मिलने के बाद ही खुशी आती है? साइंस कहती है सच्चाई उलटी है! 200 से ज्यादा रिसर्च के मुताबिक, खुश रहने वाले लोग जल्दी तरक्की करते हैं, ज्यादा मौके पाते हैं और करियर में सफल होते हैं। जानिए कैसे खुशी ही सफलता की असली चाबी है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 22, 2025 18:00:00 IST

Happiness- Key to Success
Happiness- Key to Success

What Makes Us Happy: जरा सोचिए… आपने अपने मन से वादा किया है, जब नौकरी मिलेगी तो खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तो सुकून मिलेगा, जब बड़ा घर होगा तभी सच्ची खुशी मिलेगी। पर साइंस कहती है आपने पूरी कहानी उलटी समझ ली है। जी हां, एक बड़ी रिसर्च में लगभग 200 अलग-अलग स्टडीज की जांच की गई। जिसका नतीजा रहा साफ और चौंकाने वाला, “सफलता खुशी नहीं लाती, बल्कि खुशी ही सफलता की असली चाबी है।”

खुश रहने वाले लोग ज्यादा energetic होते हैं। नए मौके पकड़ने में तेज होते हैं और दूसरों से जुड़ाव बनाने में आसान रहते हैं। यानी अगर आप मुस्कुराते हुए काम करते हैं, तो दिमाग क्रिएटिव भी रहता है और हर मुश्किल में रास्ता भी ढूंढ लेता है। अब ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं?

क्योंकि जब इंसान खुश होता है, तो

• वह नई चुनौतियों को खेल की तरह लेता है।
• गलतियों से जल्दी सीखकर आगे बढ़ता है।
• और हर छोटी उपलब्धि से अगली बड़ी जीत का आत्मविश्वास पाता है।

सफेद रंग के ये फूलों के पत्तें इस 1 बीमारी के लिए है रामबाण, बस पानी में उबालकर पी लें ,होगा ऐसा कमाल जो कभी…

यही वजह है कि एक और long-term study ने साबित किया कि खुश लोग अपने करियर में जल्दी तरक्की करते हैं, बेहतर रिश्ते बनाते हैं और ज्यादा मौके पाते हैं।

हर दिन मनाएं जश्न

बहुत से लोग सोचते हैं, “पहले बड़ी सफलता मिल जाए, फिर जश्न मनाएंगे।” लेकिन साइंस कहती है कि “जश्न मनाना ही आपको उस बड़ी सफलता तक ले जाएगा।” तो अगली बार जब आप अपने आपको टालते हुए पकड़ें “अभी तो टाइम नहीं, सफलता के बाद एन्जॉय करेंगे”, तो याद रखिए, हो सकता है यही खुशी आपको उस सफलता तक पहुंचा दे।

आप भी तो नहीं कर रहे गलत समय पर Brush,जानें ब्रश करने का सही समय, दांतों की सारी दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा
खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा
खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा
खुश रहो, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी, क्या सच में सफलता से मिलती है खुशियां? साइंस कहता है बिल्कुल उल्टा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?