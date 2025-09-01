हर दिन पाना चाहते हैं ग्लोइंग स्किन? तो ये 5 देसी ट्रिक्स जरूर अपनाएं

चेहरे की खूबसूरती निखारने के लिए केवल गोरी त्वचा ही काफी नहीं होती, बल्कि स्मूद और साफ त्वचा भी उतनी ही जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि चेहरे पर बड़े-बड़े पोर्स नजर आने लगते हैं, जिससे चेहरा रूखा और अनआकर्षक दिखने लगता है। इन पोर्स में धूल, तेल और गंदगी जमा होने लगती है, जिससे पिंपल्स और ब्लैकहेड्स जैसी समस्याएँ भी बढ़ जाती हैं।यह समस्या ज्यादातर ऑइली स्किन वालों को होती है, लेकिन गलत स्किन केयर, बढ़ती उम्र या फिर ज्यादा धूप में रहने से किसी को भी यह समस्या हो सकती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान लेकिन असरदार उपायों को अपनाकर आप अपने पोर्स को छोटा कर सकते हैं और स्किन को स्मूद बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 बेहतरीन टिप्स जो आपकी त्वचा को क्लीन, ग्लोइंग और पोर्स-फ्री बनाने में मदद करेंगे।

रोजाना फेस वॉश करें

अगर आप रोजाना सुबह और रात में अपने चेहरे को माइल्ड क्लींजर से धोते हैं, तो आपके पोर्स में जमी गंदगी और तेल साफ हो जाते हैं। खासकर ऑइली स्किन वालों के लिए जेल-बेस्ड फेस वॉश फायदेमंद होता है। इससे पोर्स ब्लॉक नहीं होते और पिंपल्स भी नहीं निकलते।

टोनर का उपयोग करें

अल्कोहल-फ्री टोनर का इस्तेमाल करने से पोर्स टाइट होते हैं और स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। गुलाब जल या विच हेज़ल जैसे नेचुरल टोनर आपकी त्वचा को ताजगी देने के साथ-साथ ग्लोइंग भी बनाते हैं।

आइस मसाज करें

बर्फ से हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करने से पोर्स सिकुड़ने लगते हैं और त्वचा में कसाव आता है। यह तरीका स्किन को इंस्टेंट फ्रेशनेस देने के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर करता है।

फेस मास्क लगाएं

मिट्टी (क्ले) मास्क या चारकोल मास्क हफ्ते में एक बार लगाना बहुत फायदेमंद होता है। यह चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी को निकालते हैं और स्किन को डीप क्लीन करते हैं, जिससे पोर्स छोटे दिखने लगते हैं।