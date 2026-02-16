Home > लाइफस्टाइल > Strong bones tips: बुढ़ापे में भी जोड़ और हड्डियां रहें फौलादी, बस इन 2 चीजों को अपनी दिनचर्या में करें शामिल

Strong bones tips: हड्डियों का स्वास्थ्य किसी भी उम्र में बनाए रखना बेहद जरूरी है. खासकर बुढ़ापे में कमजोर हड्डियां फ्रैक्चर, जोड़ों में दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: February 16, 2026 2:00:03 PM IST

Strong bones tips: बुढ़ापे में भी जोड़ और हड्डियां रहें फौलादी, बस इन 2 चीजों को अपनी दिनचर्या में करें शामिल


Strong bones tips: हड्डियों का स्वास्थ्य किसी भी उम्र में बनाए रखना बेहद जरूरी है. खासकर बुढ़ापे में कमजोर हड्डियां फ्रैक्चर, जोड़ों में दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं. डॉक्टर्स का कहना है कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम युक्त आहार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ आदतों और भोजन से बचना भी जरूरी है.

हड्डियों की मजबूती के लिए यह आहार लें

हड्डियों के लिए सबसे फायदेमंद आहार में दूध, दही, पनीर और घी शामिल हैं. ये हड्डियों को कैल्शियम प्रदान करते हैं, जिससे हड्डियों की मजबूती बनी रहती है. इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग विटामिन के और कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं. इन्हें रोजाना खाने से हड्डियों का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहता है.

ये खाएं 

अखरोट, बादाम, सूरजमुखी और तिल में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन D हड्डियों के निर्माण और घनत्व बनाए रखने में मदद करते हैं. मछली और अंडे में भी ओमेगा-3 और विटामिन D की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों के लिए सहायक मानी जाती है. इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि सूरज की रोशनी में 10-15 मिनट बिताना हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर में विटामिन D का स्तर बढ़ाता है और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है.

ये न खाएं

वहीं, कुछ आदतें और खाद्य पदार्थ हड्डियों को कमजोर कर सकते हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक, कैफीनयुक्त पेय, नमक, पका हुआ और जंक फूड, शुगरयुक्त व्यंजन, शराब और धूम्रपान हड्डियों के लिए हानिकारक हैं. इनका सेवन हड्डियों की मजबूती कम करता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए इन चीजों को कम मात्रा में या पूरी तरह टालना बेहतर होता है.

रोजाना एक्सरसाइज जरूरी

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है. वॉकिंग, योग और स्ट्रेचिंग जैसी गतिविधियां हड्डियों को मजबूत बनाए रखती हैं. इसके अलावा प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दाल, सोया, अंडा और दूध भी हड्डियों की मजबूती में मदद करते हैं. ताजे फल और हरी सब्जियां नियमित रूप से खाने से शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और जोड़ व हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है.

यह आदत कई समस्याओं से दिलाएगी छुटकारा

डॉक्टरों का कहना है कि इन आदतों और सही आहार का पालन करने से न केवल हड्डियां मजबूत रहती हैं, बल्कि जोड़ संबंधी समस्याओं से भी बचा जा सकता है. साथ ही, उम्र बढ़ने पर हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए धैर्य, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आवश्यक है. बुढ़ापे तक हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम बचपन से ही अपनी जीवनशैली और खानपान पर ध्यान दें. सही भोजन, नियमित व्यायाम और अस्वास्थ्यकर आदतों से परहेज करना हड्डियों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होता है.

