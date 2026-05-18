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स्ट्रेस, डर या अकेलापन… बिना चादर ओढे क्यों नहीं आती है नींद, क्या कहती है साइकोलॉजी?

बहुत से लोगों को रात में चादर या कंबल ओढ़े बिना नींद नहीं आती. कहा जाता है कि इसके पीछे का कारण है कि ये उनकी आदत होती है. हालांकि मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजी का कुछ और ही कहना है.

By: Deepika Pandey | Published: May 18, 2026 6:30:38 PM IST

कंबल ओढ़कर क्यों सोते हैं लोग?
कंबल ओढ़कर क्यों सोते हैं लोग?


Why Can not Sleep without Blanket: आपने अकसर लोगों के मुंह से सुना होगा कि वे बिना चादर ओढ़े रातों में सो नहीं पाते. बहुत से लोग इस बात का मजाक बनाते हैं, तो कुछ लोग इसे आदत मानते हैं. बहुत से लोगों को आदत होती है कि गर्मी हो या सर्दी हो, उन्हें कंबल या चादर ओढ़े बिना नींद नहीं आती. भीषण गर्मी में भी वे खुद को सिर से पैर तक ओढ़कर सोते हैं. बहुत से लोगों का मानना है कि वो केवल एक आदत है लेकिन हाल ही में कुछ मनोवैज्ञानिक लोगों ने इस पर रिसर्च किया है. इसके बाद उन्होंने इसके पीछे के दिलचस्प कारण भी बताए हैं. अगर आपको भी बिना कंबल ओढ़े नींद नहीं आती है, तो आपके लिए ये समजना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है?

डर और स्ट्रेस के कारण ओढ़कर सोते हैं लोग 

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इसका संबंध भावनात्मक और मानसिक स्थिति से हो सकता है. उनका कहना है कि जिन लोगों ने अपने बचपन में बहुत ज्यादा डर, अकेलापन और स्ट्रेस किया होता है, वे रात में सोते समय कुछ ओढ़कर ही सोते हैं. वे खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए चादर, कंबल या रजाई ओढ़ते हैं.

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क्या कहती है साइकोलॉजी?

वहीं साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील और भावुक होते हैं, उन्हें छोटी से बड़ी बात दिल पर लग जाती है. वे प्यार, अपनापन और सुरक्षा चाहते हैं. इसके कारण वे कंबल ओढ़कर सोते हैं. ऐसा करने से उन्हें एहसास होता है कि वे सुरक्षित हैं. इसके कारण वे हर मौसम में चादर या कंबल ओढ़कर सोते हैं. कई बार ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों के बचपन में कुछ बुरा या भयावह हुआ हो, जिसका सदमा उनके दिल में बैठ जाता है, वो भी खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए चादर ओढ़कर सोते हैं. 

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