How to store spices: किचन में पड़े मसालों को इन खास तरीकों से करें स्टोर, लंबे समय तक बने रहेंगे खुशबूदार और फ्रेश

How to store spices: भारतीय रसोई में मसाले सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और बता दें कि ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. ऐसे में इन्हें सही तरीके से स्टोर करना काफी जरूरी होता है और अगर इन्हें सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो धीरे-धीरे इनकी खुशबू खत्म होने लगती है, साथ ही स्वाद में भी फर्क आने लगता है. तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीकों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मसालों को लंबे समय तक फ्रेश और खुशबूदार बनाए रख सकते हैं.

मसालों को लंबे समय तक स्टोर करने के आसान तरीके

साबुत मसाले- अगर आप मसालों को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो पिसे हुए मसालों की जगह साबुत मसालों को स्टोर करें और जरूरत पड़ने पर इन्हें पीसकर इस्तेमाल करें, जिससे इनकी खुशबू बरकरार रहे.

धूप और गर्मी- कोशिश करें कि मसालों को सूरज की रोशनी या गैस के पास न रखकर किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें, क्योंकि गर्मी की वजह से ये जल्दी खराब हो सकते हैं.

एयरटाइट कंटेनर- ध्यान रहे कि मसालों को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें, जिससे डिब्बों के अन्दर हवा न जाए और मसाले लंबे समय तक फ्रेश बने रहें.

सूखा हाथ या चम्मच- ज्यादातर लोग खाना बनाते वक्त ये गलती करते हैं कि मसाले को गीले हाथ या चम्मच से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हाथों से नमी मसालों में चली जाती है और ये जल्दी खराब होने लगते हैं.

प्लास्टिक बैग्स- बाजार से लाए गए मसाले अक्सर प्लास्टिक के पैकेट्स में होते हैं, जिन्हें लंबे समय तक रखना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. इसलिए मसालों को बाजार से लाते ही कांच या स्टील के डिब्बों में ट्रांसफर कर दें.