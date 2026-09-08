चाय की चुस्की के तुरंत बाद… क्यों एक घूंट पानी भी जहर है? दांतों और पेट को अंदर तक कैसे कचोटती है आपकी आदत, सोल्यूशन बेहद आसान है!

Drinking Water After Tea Coffee Dental Problem & Health Risks: भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के बिना हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चाय की चुस्की के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसके तुरंत बाद एक घूंट पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? अक्सर हमारे बुजुर्ग या घर के बड़े-बुजुर्ग यह चेतावनी देते आए हैं कि चाय पीने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे दांतों में सड़न, पायरिया और दांत खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.लोग इसे सिर्फ ‘पुराने जमाने के सोच’ मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आपको चिंता में डाल सकती है. मेडिकल रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की मानें तो चाय या कॉफी पीने के ठीक बाद पानी पीने से पेट में भयंकर एसिडिटी, पेट दर्द और सीने में जलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. चाय और कॉफी दोनों की तासीर गर्म और एसिडिक होती है, जबकि पानी न्यूट्रल होता है. इन दोनों के इस गलत कॉम्बिनेशन से पेट का पूरा सिस्टम हिल जाता है. आइए जानते हैं कि चाय के बाद पानी पीने से शरीर में क्या-क्या तबाही मचती है और इससे जुड़ी क्या सच्चाई है.

पेट में एसिडिटी और बर्निंग सेंसेशन का खतरा

चाय और कॉफी की नेचर एसिडिक होती है. कॉफी का पीएच लेवल 5 से 6 के आसपास होता है, जबकि सादा पानी न्यूट्रल (पीएच 7) होता है. जब आप गर्म चाय के तुरंत बाद ठंडा या सादा पानी गटक लेते हैं, तो पेट के अंदर तापमान और एसिडिटी का संतुलन बिगड़ जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा करने से पेट में तेज जलन, एसिडिटी और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है. इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए.

पायारिया और दांतों पर मंडराता है खतरा

बचपन से हम सुनते आए हैं कि चाय के तुरंत बाद पानी पीने से पायरिया और दांतों से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. चूंकि चाय में टैनिन और पिग्मेंट्स होते हैं जो दांतों पर अपनी परत जमा लेते हैं, इसलिए एकदम बाद पानी पीने से दांतों के इनेमल पर बुरा असर पड़ता है. हालांकि, कुछ स्टडीज मानती हैं कि पानी पीने से दांतों पर जमे टैनिन धुल सकते हैं, लेकिन गर्म चाय के बाद अचानक ठंडा पानी पीने से दांतों के तापमान में अचानक बदलाव आता है, जिससे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं और कैविटी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

क्या चाय से पहले पानी पी सकते हैं?

अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो उसे पीने का तरीका थोड़ा बदलना होगा. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाय के बाद पानी पीने की बजाय अगर आप चाय पीने से पहले एक गिलास पानी पीते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. चाय पीने से पहले पानी पीने से पेट में एसिडिटी का खतरा कम होता है और पेट में छाले (अल्सर) पड़ने की आशंका भी काफी हद तक घट जाती है.

स्मार्ट टिप्स से मोती जैसे चमकेंगे दांत

अगर आप चाय और कॉफी के शौकीन हैं और अपनी सेहत व दांतों को बचाना चाहते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. चाय हमेशा बिना चीनी के पिएं क्योंकि मीठी चाय दांतों में सड़न जल्दी पैदा करती है. चाय पीने के बाद पानी जरूर पिएं ताकि पिग्मेंट्स दांतों में न टिकें, लेकिन तुरंत ब्रश करने की भूल न करें. एसिडिक ड्रिंक्स पीने के कम से कम 30 मिनट बाद ही ब्रश करें, वरना कमजोर हुआ इनेमल घिस सकता है. इसके अलावा, चाय पीते वक्त स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना भी एक बेहतरीन ऑप्शन है.

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