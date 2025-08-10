पेट के बल सोने की आदत आज ही छोड़े, वरना झेलनी पड़ सकती हैं हेल्थ से जुड़ी कई बड़ी मुसीबतें

अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है लेकिन कई बार लोगो की गलत तरीके से सोने की आदत उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कई लोग पेट के बल सोते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि यह पोजीशन आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। शुरू शुरू में यह पोजीसन काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग सकती है लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से काफी ज्यादा परेशानियां पैदा हो सकती हैं। पेट के बल सोने से आपकी स्पाइन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे की पीठ और गर्दन दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है ।

गर्दन में दर्द और अकड़न

जब भी हम पेट के बल सोते हैं तो हमें अपने सिर को एक तरफ घुमा कर सोना पड़ता है ताकि हम सांस ले सके और यह पोजीशन हमारी गर्दन की मांसपेशियों और नसों पर काफी ज्यादा प्रेशर डालती है। अगर लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो सुबह उठते ही हमारी गर्दन में दर्द अकड़न और कभी- कभार चक्कर भी आ सकता है। अगर यह समस्या काफी टाइम तक रहे तो यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बदल सकती है। हमें सही तकिए और करवट लेकर सोने की आदत डाल लेनी चाहिए ताकि हम इस तकलीफ से बच सके।

पीठ के निचले हिस्से में दर्द

पेट के बल सोने से हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है यह अपनी नेचुरल स्टेट से बाहर आ जाती है इस कारण लोअर बैक में ज्यादा प्रेशर पड़ता है और मसल्स में खिंचाव आ जाता है।धीरे-धीरे यह दर्द लगातार बढ़ता रहता है और हमें डेली के कामकाजों को करने में तकलीफ होती है जैसे कि झुकना, कुछ चीज उठाना और चलना भी मुश्किल हो सकता है।आपको डॉक्टर की सलाह लेते हुए पीठ की हेल्थ का ध्यान रखते हुए सही करवट लेकर सीधा सोना चाहिए।

सांस लेने में दिक्कत

जब हम पेट के बल सोते हैं तो हमारा सीना और पेट तकिया और गद्दे से दब जाता है जिससे कि हमारे फेफड़ों को काफी कम जगह मिलती है और वह पूरी तरीके से फेल नहीं पाते हैं और उनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। यह आदत अस्थमा बीमारी वाले मरीजों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है रात के समय सांस लेने में परेशानी होने से नींद भी बार-बार टूटती है और आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाते हैं। जिससे कि आप सुबह-सुबह थकावट महसूस करते हैं इसलिए आपको पीठ के बल ठीक तरीके से सोना चाहिए।

पाचन में गड़बड़ी होना

जब पेट के बल सोते हैं तो हमारे पेट और आंतों पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे कि हमारी पाचन की क्रिया काफी ज्यादा प्रभावित होती है इस वजह से हमें एसिडिटी गैस और कब्ज जैसी बीमारियां हो सकती है। अगर हम रात में खाना खाने के बाद तुरंत इसी पोजीशन में सो जाते हैं तो यह हमारे पाचन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है कई बार सुबह उठकर हमें भारीपन और खट्टी डकारें जैसी परेशानियां होती हैं।

हाथ पैर में झुनझुनी और सुन्नपन महसूस होना

जब भी हम पेट के बल सोते हैं तो हमारे हाथ और पैर अक्सर हमारे शरीर के नीचे दब जाया करते हैं जिससे कि हमारे उन हिस्सों में खून का फ्लो धीमा हो जाता है और हमें झुनझुनी या फिर सुन्नपन महसूस होने लगता है। अगर काफी लंबे समय तक हम यही चीज दोहराते हैं तो हमारी नसों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है जिससे सुबह उठकर हमारे हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है और दर्द भी महसूस होता है।

चेहरे की त्वचा पर असर

पेट के बल सोने से हमारे चेहरा सीधा तकिए से चिपकता है जिससे कि वहां पर पसीना और गंदगी जो जमा होती है वह हमारे चेहरे पर आ जाती है और उसे पिंपल दाग धब्बे और एलर्जी होती है। अगर लगातार हमारा चेहरा तकिए के प्रेशर से रगड़ता है तो चेहरे पर झुरियां जल्दी आ सकती है आपको अपनी स्किन की हेल्थ का ध्यान रखते हुए पेट के बल सोने की आदत को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिससे आपका चेहरा खूबसूरत बना रहे और आपको सिल्क या कॉटन के तकिया कवर का इस्तेमाल करना चाहिए।

रीढ़ की हड्डी पर दबाव

रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर को सहारा देती है और अगर रीढ़ की हड्डी को काफी ज्यादा तकलीफ या परेशानी हो तो हमें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट के बल सोते हुए हमारे हड्डी मुड़ सकती है या फिर झुक सकती है जिससे कि हमारी डिस्क पर दबाव पड़ता है और अगर लंबे समय तक हम यही चीज दोहराते रहते हैं तो यह स्लिप डिस्क या नस दबने जैसी समस्या में बदल सकता है। हमारे पूरे शरीर का पोस्चर खराब हो सकता है इसलिए हमें सोते समय अपनी पोजीशन का काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और हमें पेट के बल सोने से बचना चाहिए।

