Health tips: लिफ्ट नहीं, सीढ़ियां चुनिए! रोज की यह आदत रखेगी शरीर को फिट,फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

Health tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तकनीक और आधुनिक सुविधाओं ने लोगों का जीवन पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया है. लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं ने रोजमर्रा के कामों में लगने वाली मेहनत को कम कर दिया है. हालांकि, इसके साथ ही लोगों की शारीरिक गतिविधियां भी तेजी से घट रही हैं, जिसका असर स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए केवल जिम जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दिनभर की छोटी-छोटी सक्रिय आदतें भी शरीर को फिट रखने में बड़ी भूमिका निभाती हैं. ऐसी ही एक आदत है लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना. यह एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी शारीरिक गतिविधि है, जो शरीर को सक्रिय रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकती है.

छोटी सी आदत, लेकिन बड़े फायदे

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अनुसार स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए रोजमर्रा की गतिविधियों में छोटे-छोटे बदलाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. सीढ़ियां चढ़ना-उतरना ऐसी ही एक आदत है, जिसे बिना किसी अतिरिक्त खर्च या विशेष उपकरण के आसानी से अपनाया जा सकता है. आज ज्यादातर लोग समय बचाने और सुविधा के लिए लिफ्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि रोजाना कुछ मंजिल सीढ़ियों से चढ़ने-उतरने की आदत बना ली जाए तो यह शरीर को सक्रिय रखने का एक सरल और असरदार तरीका साबित हो सकता है.

हड्डियों और मांसपेशियों को मिलती है मजबूती

अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहें, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल शुरू करना फायदेमंद हो सकता है. खासतौर पर वे लोग जो चार या उससे अधिक मंजिला इमारतों में रहते हैं, वे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं. हाईराइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग रोजाना 3 से 4 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का अभ्यास करें. इससे पैरों, जांघों और कूल्हों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं. शरीर की ताकत बढ़ती है और हड्डियों को मजबूती मिलती है.

वजन नियंत्रित रखने में मददगार

सीढ़ियां चढ़ना और उतरना एक प्रभावी कार्डियो एक्सरसाइज माना जाता है. यह शरीर की अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या बढ़ते वजन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आसान और प्राकृतिक तरीका हो सकता है. नियमित रूप से सीढ़ियों का उपयोग करने से शरीर अधिक सक्रिय रहता है और फैट बर्निंग प्रक्रिया बेहतर होती है.

दिल को रखता है स्वस्थ

विशेषज्ञों के अनुसार नियमित रूप से सीढ़ियां चढ़ने-उतरने से हृदय स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. यह गतिविधि हृदय की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है. सीढ़ियां चढ़ते समय शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है. इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में भी मदद मिल सकती है.

बढ़ती है स्टैमिना और सहनशक्ति

रोजाना सीढ़ियां चढ़ने की आदत शरीर की स्टैमिना और सहनशक्ति बढ़ाने में भी मदद करती है. इससे शरीर धीरे-धीरे अधिक मेहनत करने के लिए तैयार होता है और रोजमर्रा के कामों में थकान कम महसूस होती है. जो लोग थोड़ी दूरी चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर जल्दी थक जाते हैं, वे नियमित अभ्यास से अपनी शारीरिक क्षमता में सुधार महसूस कर सकते हैं.

शरीर में बनी रहती है ऊर्जा

दिनभर सक्रिय रहने के लिए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा का होना जरूरी है. सीढ़ियां चढ़ना-उतरना शरीर को सक्रिय बनाता है और ऊर्जा स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. नियमित शारीरिक गतिविधि करने वाले लोग अक्सर अधिक चुस्त और तरोताजा महसूस करते हैं. इससे पूरे दिन काम करने की क्षमता भी बेहतर होती है. सीढ़ियां चढ़ने का लाभ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित शारीरिक गतिविधि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करती है. फिजिकली एक्टिव रहने से तनाव का स्तर कम हो सकता है और मूड बेहतर बना रहता है. नियमित गतिविधियों से मानसिक ताजगी बढ़ती है और व्यक्ति खुद को अधिक सकारात्मक महसूस करता है.

सांस लेने की क्षमता होती है बेहतर

सीढ़ियां चढ़ने-उतरने से फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बेहतर हो सकती है. यह गतिविधि शरीर को अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है. इसके अलावा शरीर अधिक सक्रिय रहता है, आलस्य कम होता है और फिटनेस स्तर में सुधार देखने को मिलता है. नियमित रूप से सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से दिनचर्या में अनुशासन भी आता है.