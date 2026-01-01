सेव-टमाटर की चटपटी सब्जी! इस रेसिपी से बनाएंगे तो बनेगी एकदम कुरकुरी और टैंगी

Sev Tamatar: सेव टमाटर की सब्ज़ी गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर डिश है. यह डिश इसलिए खास है क्योंकि यह सेव (एक नमकीन स्नैक) और टमाटर से बनती है. इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और इसे बनाना भी काफी आसान है. अगर आपने अभी तक यह क्रिस्पी और चटपटी सेव टमाटर की सब्ज़ी ट्राई नहीं की है, तो आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा यकीन मानिए, आप इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे. अगर आप भी घर पर सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इसकी पूरी रेसिपी.

सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

1 कप सेव (नमकीन)

2-3 मध्यम आकार के टमाटर (बारीक कटे हुए)

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 बड़े चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक

ताजा धनिया पत्ती

सेव टमाटर की सब्जी बनाने की विधि

सबसे पहले एक कटोरे में सेव लें और उन्हें हल्के हाथ से तोड़ लें ताकि वे ज़्यादा बड़े न रहें.

अब एक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें। कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक भूनें.

इसके बाद, कटे हुए टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक पकाएं जब तक टमाटर पूरी तरह पक न जाएं.

जब टमाटर पक जाएं तो तैयार सेव डालकर हल्के हाथ से मिलाएं. गरम मसाला छिड़कें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकने दें ताकि सेव मसालों का स्वाद सोख ले. कुछ मिनट बाद गैस बंद कर दें और ताज़े हरे धनिये से गार्निश करें.

सेव-टमाटर सब्ज़ी के लिए टिप्स

अगर आप थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहते हैं, तो आप टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं या थोड़ा पानी डाल सकते हैं.

सेव को बहुत ज़्यादा नरम होने से बचाने के लिए उन्हें सबसे आखिर में डालें और ज़्यादा देर तक न पकाएं. नहीं तो सेव टूट जाएंगे और सब्ज़ी में मिल जाएंगे.