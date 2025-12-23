अनामिका खन्ना द्वारा स्टाइल किए गए सोनम कपूर के 8 आइकॉनिक लुक्स, जिन्होंने इंटरनेट पर मचा दी धूम!

सोनम कपूर निस्संदेह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली ‘फैशन-फॉरवर्ड’ अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने अपनी स्टाइलिंग से ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिन्हें छू पाना हर किसी के बस की बात नहीं. हालांकि सोनम दुनिया के कई बड़े डिजाइनरों के लिए ‘म्यूज़’ (प्रेरणा) रही हैं, लेकिन अनामिका खन्ना के साथ उनके तालमेल ने हमेशा एक अलग ही जादू बिखेरा है. सोनम अक्सर अनामिका को एक ‘क्रिएटिव पावरहाउस’ कहती हैं, और उनके साझा काम को देखकर यह पूरी तरह सच प्रतीत होता है.

सोनम कपूर ने कई वैश्विक मंचों और बड़े आयोजनों में ‘AK कॉउचर’ को पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी किया है. आइए, उनके उन 8 आइकॉनिक लुक्स पर नज़र डालते हैं जो आज भी फैशन की दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

1. हैंड-पेंटेड कॉउचर (Hand-painted Couture)





सोनम कपूर का यह हैंड-पेंटेड कॉउचर लुक कला और फैशन का एक अद्भुत संगम था. मिल्की व्हाइट सैटिन फैब्रिक, कलात्मक टैसल्स और रंगों का खूबसूरत तालमेल इसे सीधे किसी इंटरनेशनल रेड कार्पेट की शोभा बनाने के लिए पर्याप्त था. इसके साथ पहना गया केप और बस्टियर उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा रहे थे. स्लीक हेयरडू, डायमंड स्टड्स और मोतियों के ‘हंसली’ नेकपीस ने इसे पूरा किया. यह लुक सेसिल बीटन द्वारा बनाए गए मिसेज रोडिया कैमरन क्लार्क के पोर्ट्रेट से प्रेरित था.

2. लंदन फैशन वीक का ग्लैमरस अवतार

अनामिका खन्ना के कॉउचर की खासियत उनकी अनूठी बनावट है. लंदन फैशन वीक के दौरान सोनम का यह ‘हाफ-एंड-हाफ’ पीस बेहद दिलचस्प था. स्कल्पटेड ड्रेप्स, हैंड-पेंटेड जैकेट और ब्लैक ट्राउजर की लेयरिंग ने इसे एक आधुनिक और बोल्ड लुक दिया. अपनी ज्वेलरी और फुटवियर के चुनाव के साथ सोनम ने साबित कर दिया कि वह रिस्क लेने से पीछे नहीं हटतीं.

3. देसी अंदाज़ में ‘ऑल-व्हाइट’ लुक

सोनम कपूर के इंस्टाग्राम से निकला यह एलिगेंट ‘व्हाइट कफ्तान’ सादगी और रॉयल्टी का मेल है. पजामे के साथ पेयर किया गया यह आउटफिट अपनी बारीकी के कारण खास बना. चोली पर किया गया काम और स्लीव्स पर गोल्डन ज़री का बॉर्डर इसे यादगार बनाता है. कुंदन ज्वेलरी, पर्ल चोकर, जूती और पायल ने इस ‘वेडिंग गेस्ट’ लुक में चार चांद लगा दिए.

4. सिल्वर और व्हाइट लहंगे की चमक

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्मों के दौरान सोनम का यह लुक आज भी सबका पसंदीदा है. लहंगे पर किया गया फ्लोरल वर्क और स्कैलप्ड दुपट्टा बेहद शानदार था. लुक में असली ‘एक्स-फैक्टर’ उनके पन्ने (Emerald) के गहनों ने जोड़ा, जिसने सफेद और चांदी के रंग के साथ बेहतरीन कंट्रास्ट पैदा किया.

5. पेस्टल फिट (Pastel Fit)

भारतीय परिधानों में पेस्टल शेड्स हमेशा सदाबहार रहते हैं. अनामिका खन्ना का यह केप सेट इस बात का प्रमाण है. हल्दी सेरेमनी के लिए पारंपरिक पीले रंग के बजाय इस मल्टी-कलर्ड पेस्टल सेट को चुनकर सोनम ने फिर से लीक से हटकर कुछ पेश किया. उन्होंने ज्वेलरी और मेकअप को हल्का रखकर पूरे ध्यान को अपने आउटफिट पर ही केंद्रित रखा.

6. जैकेट-कुलॉट सेट (Jacket-Culotte Set)

2019 में प्राइड मंथ के दौरान सोनम ने अनामिका का सिग्नेचर मल्टी-कलर्ड प्रिंट जैकेट-कुलॉट सेट पहना था. यह आज भी एक हाई-फैशन स्टेटमेंट बना हुआ है. घुटनों तक ऊंचे बूट्स, ऑक्सीडाइज्ड झुमके और स्लीक हेयरस्टाइल ने इसे रेगुलर फैशन लुक्स से बिल्कुल अलग और ट्रेंडी बना दिया.

7. ‘द आईटी गर्ल’ साड़ी लुक

सोनम ने इस लुक को साझा करते हुए लिखा था, “सादगी मेरे गुणों में से एक नहीं है” और यह उनकी साड़ी स्टाइलिंग पर सटीक बैठता है. एक पारंपरिक साड़ी को जैकेट के साथ जिस तरह उन्होंने कैरी किया, वह उनके ‘पावरहाउस’ होने का सबूत है. साड़ी का यह मॉडर्न अवतार उनके सबसे चर्चित लुक्स में से एक है.

8. मिंट ब्लू साड़ी का जादू

शादियों के सीजन के लिए यह मिंट ब्लू साड़ी किसी सपने जैसी है. लेस बॉर्डर, केप-स्टाइल ब्लाउज़ और ऑर्गेंज़ा फैब्रिक की कोमलता इस लुक को बेहद एलिगेंट बनाती है. सोनम ने मेकअप को न्यूट्रल रखा लेकिन बोल्ड लाल लिपस्टिक के साथ इसे एक क्लासिक टच दिया.