गर्मियों में इन सब्जियों से करें परहेज, भूलकर भी न करें सेवन, क्या खाना फायदेमंद

Summer Diet Tips: गर्मियों के मौसम में पानी पीने के साथ ही ये भी जरूरी होता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, आप इसका भी ध्यान रखें. गर्मियों में शरीर को डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है. अगर सही फूड न चुना जाए, तो भोजन पचाने और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मियों के मौसम में कुछ सब्जियां शरीर की गर्मी बढ़ा सकती हैं. इसके कारण आपको सुस्ती और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इन बातों को ध्यान में रखते हुए भोजन में पानी से भरपूर और हल्की चीजों को शामिल करना चाहिए.

गर्मियों के मौसम में एक बार में ज्यादा न खाएं, बल्कि उसकी जगह थोड़ा-थोड़ा खाएं. इसके अलावा आपको विटामिन सी और आयरन को सोखने के लिए नींबू का सेवन जरूर करना चाहिए.

गर्मियों में न खाएं ये चीजें

गर्मियों के मौसम में जड़ वाली भारी सब्जियां नहीं खानी चाहिए. इसके कारण पाचन संबंधित समस्या हो सकती है.

सरसों के पत्ते और साग जैसी सब्जियां गर्मियों में नहीं खानी चाहिए. ये सब्जियां सर्दियों के लिए बेहतर होती हैं.

कटहल, अदरक और लहसुन जैसी सब्जियां गर्मियों में नहीं खानी चाहिए. ये सब्जियां पेट में गैस बना सकते हैं और पेट को भारी बना सकते हैं.

क्या होती हैं समस्याएं?

एक्सपर्ट्स की मानें, तो भारी खाना खाने से शरीर में ज्यादा मेटाबॉलिक गर्मी पैदा होती है. इसके कारण खाना पचाने में मुश्किल होती है. इसके कारण थकान या पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ये सब्जियां एसिडिटी और त्वचा के रोगों का भी कारण बन सकती हैं.

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गर्मियों के लिए कौन सी सब्जियां फायदेमंद