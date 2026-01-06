Home > लाइफस्टाइल > Winter Dishwashing Tips: घर में नहीं है गीज़र, सर्दियों की किचन प्रॉब्लम का ऐसे निकलेगा हल; ठंडे पानी में बर्तन धोने से बचाएंगे ये हैक्स

washing utensils in cold weather Hacks: जैसे ही ठंडा पानी आपके हाथों को छूता है, ऐसा लगता है जैसे शॉक लगा हो, और कुछ ही मिनटों में आपकी उंगलियाँ सुन्न, अकड़ जाती हैं और उनमें जलन होने लगती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 6, 2026 2:53:21 AM IST

Cold Weather Kitchen Hacks: जब सर्दियाँ आती हैं, तो रोज़ाना के सबसे आसान काम भी मुश्किल लगने लगते हैं, खासकर बर्फीले पानी में बर्तन धोना. जैसे ही ठंडा पानी आपके हाथों को छूता है, ऐसा लगता है जैसे शॉक लगा हो, और कुछ ही मिनटों में आपकी उंगलियाँ सुन्न, अकड़ जाती हैं और उनमें जलन होने लगती है. 

हर घर में गीज़र नहीं होता, और इसे लगवाना हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता. शुक्र है, कुछ स्मार्ट और सस्ते तरीकों से, आप आराम से बर्तन धो सकते हैं, अपने हाथों को ठंड से बचा सकते हैं, और सर्दियों में किचन के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं. यहाँ बताया गया है कैसे.

बर्तन धोने वाले दस्ताने पहनें: सर्दियों में आपके लिए जीवनरक्षक

सर्दियों में बर्तन धोने का सबसे आसान और असरदार तरीका है सही बर्तन धोने वाले दस्ताने पहनना. मोटे रबर या सिलिकॉन के दस्ताने आपकी त्वचा को ठंडे पानी के सीधे संपर्क में आने से रोकते हैं, जिससे काम के दौरान आपके हाथ गर्म और आरामदायक रहते हैं. वे रूखेपन, जलन और डिटर्जेंट से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं, जो ठंडे मौसम में और भी खराब हो जाता है.

आजकल के सर्दियों के दस्तानों में अंदर कॉटन या फ्लीस की लाइनिंग होती है, जो ठंड से ज़्यादा सुरक्षा देती है. दस्ताने पहनकर आप बिना किसी परेशानी के ज़्यादा देर तक बर्तन धो सकते हैं, और आपकी त्वचा मुलायम और जलन-मुक्त रहती है. वे आपको कीटाणुओं और कठोर केमिकल्स से भी बचाते हैं, जिससे वे सर्दियों में किचन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाते हैं.

सही दस्ताने कहाँ से खरीदें?

बर्तन धोने वाले दस्ताने लोकल किराना दुकानों, सुपरमार्केट और हार्डवेयर स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से सही साइज़, मोटाई और लाइनिंग चुन सकते हैं.

हमेशा सही साइज़ चुनें ताकि आपकी पकड़ मज़बूत रहे और बर्तन धोते समय फिसले नहीं. एक बार खरीदने के बाद, अच्छी क्वालिटी के दस्तानों की जोड़ी हफ़्तों तक चल सकती है, जिससे सर्दियों में बर्तन धोना काफी आसान और सुखद हो जाता है.

यह आसान तरीका इतना अच्छा काम क्यों करता है?

ठंडा पानी खून की नसों को सिकोड़ देता है, जिससे आपकी उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और सुन्नपन और दर्द होता है. दस्ताने एक सुरक्षा कवच बनाते हैं जो गर्मी बनाए रखता है और सीधे संपर्क को रोकता है, जिससे आपके हाथ आरामदायक और काम करने लायक रहते हैं. यह आसान आदत सर्दियों के सबसे मुश्किल कामों में से एक को एक आसान और आरामदायक रूटीन में बदल देती है.

