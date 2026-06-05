घर पर बनाएं बिल्कुल रुई जैसी ‘सॉफ्ट’ और ‘स्पंजी’ रसमलाई, इसे बना लिया तो बाजार से लाना भूल जायेंगे, देखें recipe

Rasmalai Recipe: रसमलाई भारत की एक पॉपुलर मिठाई है, जिसके बच्चे से लेकर बड़े तक सभी दीवाने हैं. लेकिन बाजारों में ज्यादातर मिलावटी दूध से यह मिठाई बनाई जाती है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा रहता है.
इसलिए इसे घर पर ही बनाएं वो भी बिलकुल आसान तरीके से. यहां बताई गयी रेसिपी बिल्कुल आसान है और इससे बेहद टेस्टी रसमलाई घर पर ही जाएगी, वो भी शुद्ध, तो आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!
सामग्री (लगभग 10‑12 रसमलाई के लिए)
छेना (पनीर) बनाने के लिए:
दूध (फुल फ़ैट गाय का दूध) – 1.5 लीटर
विनेगर (सफेद) – 2 बड़े चम्मच
पानी (विनेगर के साथ) – 2 बड़े चम्मच
रेफ़ाइंड आटा (मैदा) – 1 बड़ा चम्मच (वैकल्पिक, सॉफ्टनेस के लिए)
चीनी के सिरप के लिए:
चीनी– 1.5 कप
पानी– 6 कप
बर्फ का ठंडा पानी– 1 गिलास (सिरप ठंडा करने के लिए)
रस (मलाई वाले दूध) के लिए:
दूध– 1 लीटर
चीनी– 1/2 कप
केसर के धागे– चिमटा (गुनगुने दूध में भिगोएं)
इलायची पाउडर– 1/2 छोटा चम्मच
पिस्ता (कटा)– 2 बड़े चम्मच
बादाम (कटा)– 2 बड़े चम्मच
गार्निश के लिए:
पिस्ता (कटा)– 1 बड़ा चम्मच
बादाम (कटा)– 1 बड़ा चम्मच
केसर (गुनगुने दूध में भिगोया)– चिमटा
बनाने की विधि
1. छेना (पनीर) तैयार करना
1.5 लीटर दूध को एक बड़े बर्तन में उबालें. जब दूध उबले, तो दूध को धीमी आंच पर रखें और 2 बड़े चम्मच विनेगर +2 बड़े चम्मच पानी मिलाएं. दूध को लगातार चलाते रहें, जब तक यह फट न जाए और छेना अलग न हो जाए. दूध को ठंडा करें, फिर बर्फ के ठंडे पानी में 5 मिनट रखें. एक मलमल के कपड़े से छेना को छानें, सारा पानी निचोड़ लें. छेने में 1 बड़ा चम्मच मैदा मिलाकर अच्छी तरह गूंथें (10‑12 मिनट), जब तक यह मक्खन जैसा नरम न हो जाए.
2. छेना की गोलियां बनाना
छेने की छोटी‑छोटी गोलियां (लगभग 1 इंच व्यास) बनाएं. गोलियों को हल्का चपटा कर दें (तीन भागों में).
3. चीनी का सिरप बनाना
6 कप पानी + 1.5 कप चीनी को एक बड़े बर्तन में उबालें. जब चीनी पूरी तरह घुल जाए और सिरप हल्का गाढ़ा हो जाए (15‑20 मिनट) तो गैस बंद कर दें. सिरप को हल्का ठंडा करें (गुनगुना). इसके बाद सिरप को फिर से उबालें और जब सिरप उबलने लगे तो गोलियों को धीरे‑धीरे डालें. ढक्कन न लगाएँ, 8‑10 मिनट तक पकाएं. गोलियां फूलकर ऊपर आ जाएंगी और रसमलाई जैसी दिखने लगेंगी. इन गोलियों को निकालकर बर्फ के ठंडे पानी में 5 मिनट रखें.
4. रस (मलाई) बनाना
1 लीटर दूध को मध्यम आंच पर 10‑15 मिनट तक पकाएं, जब तक यह आधा न रह जाए (रबड़ी जैसा गाढ़ा). इसमें 1/2 कप चीनी, केसर, इलायची पाउडर मिलाएं. पिस्ता और बादाम मिलाकर 2 मिनट और पकाएं.
5. रसमलाई को तैयार करना
छेना की गोलियों को रस (मलाई) में डालें. 2‑3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, ताकि गोलियां दूध को सोख लें. ऊपर से पिस्ता, बादाम और केसर से गार्निश करें. आपकी रसमलाई तैयार है.
सर्व करने का तरीका
- ठंडा रखकर सर्व करें, यह मिठाई ठंडी-ठंडी ही सर्व की जाती है.
- प्लेट में रखकर ऊपर से पिस्ता‑बादाम और केसर छिड़ककर सर्व करें.
- मेहमानों को सर्व करने के लिए फ्रिज में 2–3 घंटे पहले बनाकर रखें.