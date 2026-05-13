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गर्मियों में भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं? गर्मी में काम आएंगे ये आसान उपाय

Heavy Electricity Bill Tricks: दिन के समय तेज धूप से बचने के लिए मोटे पर्दों का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. इससे कमरे में गर्मी कम प्रवेश करती है और AC की कूलिंग बेहतर बनी रहती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 13, 2026 8:58:45 PM IST

गर्मियों में भारी भरकम बिजली बिल से मिलेगी राहत!
गर्मियों में भारी भरकम बिजली बिल से मिलेगी राहत!


Electricity Bills Saving Hacks: गर्मी का मौसम आते ही लोग राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा देते हैं. लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है और घरों में घंटों AC चलना आम बात हो गई है.

हालांकि ठंडी हवा तो सुकून देती है, लेकिन महीने के आखिर में आने वाला भारी बिजली बिल नई परेशानी खड़ी कर देता है. ऐसे में कुछ आसान और स्मार्ट आदतें अपनाकर बिजली की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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AC को 24°C पर चलाना है फायदेमंद

कई लोग कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए AC का तापमान 16°C या 18°C पर सेट कर देते हैं. लेकिन Bureau of Energy Efficiency के मुताबिक 24°C इंसानों के लिए आदर्श तापमान माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि AC का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने पर लगभग 6 प्रतिशत बिजली बचाई जा सकती है. अगर नियमित रूप से 24°C पर AC चलाया जाए, तो कमरे में पर्याप्त ठंडक भी बनी रहती है और बिजली का बिल भी कम आता है.

AC के साथ पंखे का इस्तेमाल करें

अगर AC चलाने के साथ धीमी स्पीड पर सीलिंग फैन भी चलाया जाए, तो कमरे में ठंडी हवा तेजी से फैलती है. इससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है और AC के कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. इस आसान तरीके से AC को लंबे समय तक हाई पावर पर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बिजली की बचत होती है और मशीन की लाइफ भी बढ़ सकती है.

LED बल्ब बिजली बचाने में मददगार

पुराने बल्ब और CFL ज्यादा बिजली खर्च करते हैं और गर्मी भी पैदा करते हैं. इसके मुकाबले LED बल्ब कम बिजली में बेहतर रोशनी देते हैं. LED का इस्तेमाल न सिर्फ बिजली बिल कम करने में मदद करता है, बल्कि कमरे को ज्यादा गर्म होने से भी बचाता है. इसलिए घर में पुराने बल्बों की जगह LED लगाना एक समझदारी भरा फैसला माना जाता है.

उपकरणों को स्टैंडबाय मोड पर न छोड़ें

कई लोग टीवी, माइक्रोवेव या कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पूरी तरह बंद नहीं करते और वे स्टैंडबाय मोड पर चलते रहते हैं. इससे लगातार बिजली की खपत होती रहती है. विशेषज्ञों के अनुसार उपयोग न होने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह स्विच ऑफ करना चाहिए. इससे बिजली की बचत होती है और लंबे समय में बिल पर भी असर दिखाई देता है.

पर्दे और वेंटिलेशन का सही इस्तेमाल जरूरी

दिन के समय तेज धूप से बचने के लिए मोटे पर्दों का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. इससे कमरे में गर्मी कम प्रवेश करती है और AC की कूलिंग बेहतर बनी रहती है. शाम के समय खिड़कियां खोलकर प्राकृतिक हवा आने देना भी अच्छा विकल्प है. वहीं AC इस्तेमाल करते समय दरवाजों और खिड़कियों के गैप को सील करना चाहिए, ताकि ठंडी हवा बाहर न निकले और बिजली की खपत कम हो सके.

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Tags: Electricity Bills Saving HacksHeavy Electricity BillsHow to Save on BillsScorching HeatUse Natural Ventilation
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