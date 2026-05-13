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OYO होटल में छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, भूलकर भी न करें ये काम, रिवील हुए सीक्रेट

Oyo Hotel Stay Tips: अक्सर बाहर जाने के बाद लोगों को होटल में कमरा लेना पड़ता है. होटल में ठहरना काफी लग्जरी होता है लेकिन होटल में कुछ गलती करना आपको भारी पड़ सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको होटल में नहीं करनी चाहिए.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 13, 2026 5:18:16 PM IST

होटल में रुकने से पहले ध्यान रखें ये बातें
होटल में रुकने से पहले ध्यान रखें ये बातें


Oyo Hotel Stay Tips: लोग छुट्टियां मिलते ही बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. इससे रोज की भागदौड़ से दूर सुकून और शांति मिलती है. वहां पर रुकने के लिए बढ़िया होटल भी बुक करते हैं. वहां मखमली बिस्तर से लेकर तमाम सुविधाएं मिलती हैं. ये सारी चीजें सुनने और एन्जॉय करने में जितनी सुकून वाली लगती हैं, उतनी होती नहीं हैं. आपकी एक छोटी सी गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है. ये लाइफ को महंगा और परेशानी भरा बना सकता है. कई बार आप होटल में पहुंचकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो होटल स्टाफ को परेशान कर सकती हैं.

होटल में न करें ये गलतियां

  • अगर होटल में आपने तौलिया इस्तेमाल किया है, तो उसे फोल्ड करके न रखें. ऐसा करने से होटल स्टाफ को लग सकता है कि वो तौलिया धुला हुआ है. आपको तौलिया बाथरूम में या फर्श पर छोड़ सकते हैं.
  • होटल में मौजूद इलेक्ट्रिक केटल में अंडे या नूडल्स जैसी चीजें उबालने लगता है. ये गंदगी फैलाने के साथ ही आपकी परेशानी बढ़ा सकती है. इसके कारण अलार्म बजता है और चीजें खराब हो सकती हैं.
  • आयरन या हेयर ड्रायर से खाना गर्म करने से भी नुकसान हो सकता है. ये बहुत रिस्की हो सकता है. इससे होटल का सामान खराब हो सकता है और आपको इसका हरजाना भरना पड़ सकता है.
  • हिडन कैमरा चेक करना न भूलें. इसके लिए कमरे की लाइट बंद करके फोन की फ्लैशलाइट जलाएं. इससे स्मोक डिटेक्टर, मिरर, अलार्म क्लॉक और डेकोरेटिव आइटम्स जैसी चीजें चेक करें.
  • बहुत ज्यादा गंदगी फैलाकर चेकआउट न करें. अपना कचरा उठाकर कमरे में रखे डस्टबिन में जरूर डालें. फैला हुआ खाना व दूसरी चीजों को हटाना अच्छी आदत मानी जाती है.
  • पालतू जानवर छिपाकर होटल में चेक-इन करने की गलती न करें. ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. पालतू जानवर ले जाने से पहले होटल के रिसेप्शन पर जरूर जानकारी दें.
  • अगर आप किसी कमरे में अकेले रहते हैं और वहां पर दो बेड हैं, तो एक ही बेड का इस्तेमाल करें. दोनों बेड का इस्तेमाल करने से होटल स्टाफ का काम बढ़ जाता है.

बता दें कि कई बार होटल में लड़ाई झगड़े और वाद-विवाद की जानकारी भी मिलती है. इस तरह की हरकत भी आपको होटल में नहीं करनी चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं और कोई पुलिस बुला देता है, तो आपको इसके लिए भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है. साथ ही होटल के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए.

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Tags: OYO Hotel
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