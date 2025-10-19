अगर आप एयरपोर्ट पर ये 7 गलतियां करेंगे तो आपकी फ्लाइट हाथ से जा सकती है, ज्यादातर यात्री करते है नजरअंदाज

एयरपोर्ट यात्रा अक्सर रोमांचक होती है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियां आपकी फ्लाइट मिस करवा सकती हैं, टाइम पर न पहुंचना, जरूरी डॉक्यूमेंट भूल जाना या नियमों की अनदेखी करना काफी महंगा पड़ सकता है इसलिए एयरपोर्ट पर सतर्क रहना और आवश्यक चीजों की सही तैयारी करना जरूरी है.

टाइम पर न पहुंचना

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं लेकिन सुरक्षा जांच, बैगेज चेक और बोर्डिंग में समय लगता है. देर से पहुंचने पर आपका बोर्डिंग पास वॉरंटेड नहीं रहेगा और फ्लाइट मिस हो सकती है इसलिए हमेशा फ्लाइट के निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले (डोमेस्टिक) और 3 घंटे पहले (इंटरनेशनल) एयरपोर्ट पहुंचें.

जरूरी डॉक्यूमेंट भूलना

पासपोर्ट, आईडी प्रूफ, टिकट या ई-टिकट भूलना बहुत बड़ी गलती है बिना सही डॉक्यूमेंट के सुरक्षा जांच या चेक-इन नहीं हो पाएगा, यात्रा से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रखें. इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए वीज़ा जरूरी हो सकते हैं.

हैंडबैग और बैगेज की गलत तैयारी

हैंडबैग में ज्यादा वजन या प्रतिबंधित आइटम रखना समस्या बना सकता है, बैगेज का वजन सीमा से ज्यादा न हो, और लिक्विड्स, तेज वस्तुएं चेक करें. एयरलाइंस के नियमों के अनुसार बैगेज पैक करें ताकि सेफ्टी जांच में समय न गवाएं.

सिक्योरिटी नियमों की अनदेखी

एयरपोर्ट सुरक्षा नियमों को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल है, लिक्विड्स, गन, चाकू जैसी चीजें साथ लेकर जाने पर रोका जा सकता है. सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर धीमी गति से या गलत तरीके से सामान दिखाना समय खराब कर सकता है.

कस्टम और इमिग्रेशन नियमों की अनदेखी

इंटरनेशनल फ्लाइट में कस्टम और इमिग्रेशन फॉर्म भरना जरूरी है, गलत जानकारी देना या फॉर्म भूल जाना आपकी यात्रा में देरी पैदा कर सकता है. हमेशा फॉर्म सही से भरें और जरूरत पड़ने पर कर्मचारी की मदद लें.

फोन या डिवाइस की तैयार न रखना

बोर्डिंग पास या टिकट मोबाइल में है तो बैटरी लो होने पर परेशानी हो सकती है, फोन में फ्लाइट जानकारी, ई-टिकट और आईडी फोटो सब तैयार रखें यदि डिजिटल डॉक्यूमेंट काम न करे तो प्रिंट आउट भी साथ रखें.

एयरपोर्ट पर तनाव और घबराहट

एयरपोर्ट पर समय पर पहुंचने के बावजूद घबराहट और तनाव से चीजें भूलना आम है, शांति बनाए रखें, सिक्योरिटी और चेक-इन काउंटर पर लाइन में धैर्य रखें यह आपको जल्दी और सुरक्षित बोर्डिंग में मदद करता है.