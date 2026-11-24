Sleeping With Socks vs Bare Feet: मोज़े पहनकर सोना आपकी सेहत के लिए बुरा नहीं है. अगर आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, तो ढीले-ढाले मोज़े पहनने से आपको जल्दी नींद आ सकती है. अगर आपको रात में गर्मी लगती है, तो नंगे पैर सोना शायद ज़्यादा आरामदायक होगा. सबसे अच्छा ऑप्शन मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप ठंड के प्रति कितने सेंसिटिव हैं और आपके बेडरूम का टेम्परेचर कैसा है.

गर्म पैर आपको सोने में कैसे मदद कर सकते हैं

शाम को, आपका शरीर गर्मी छोड़कर सोने के लिए तैयार होता है. इस गर्मी का कुछ हिस्सा आपके हाथों और पैरों से निकल जाता है क्योंकि स्किन में छोटी ब्लड वेसल चौड़ी हो जाती हैं, इस प्रोसेस को वैसोडाइलेशन कहते हैं. जर्नल नेचर (क्राउची एट अल., 1999) में छपी एक स्टडी में पाया गया कि हाथों और पैरों में ब्लड वेसल का ज़्यादा फैलाव जल्दी नींद आने से जुड़ा था. जब आपके पैर ठंडे होते हैं, तो ये ब्लड वेसल सिकुड़ी रहती हैं. मोज़ों से अपने पैरों को गर्म करने से वे चौड़े हो जाते हैं, जिससे आपको आसानी से नींद आने में मदद मिल सकती है.

मोज़े पहनकर सोने के क्या फायदे हैं?

एक छोटी कोरियन स्टडी (को और ली, 2018) में 23°C तापमान वाले कमरे में मोज़े पहनकर और बिना मोज़े के सोने वाली रातों की तुलना की गई. मोज़े पहनने पर, पार्टिसिपेंट्स:

औसतन 7.5 मिनट जल्दी सो गए.

लगभग 32 मिनट ज़्यादा सोए.

रात में कम बार जागे.

हालांकि, स्टडी में सिर्फ़ छह जवान लड़के शामिल थे. हालांकि नतीजे अच्छे हैं, लेकिन उन्हें कन्फर्म करने के लिए बड़ी स्टडी की ज़रूरत है.

प्रैक्टिकल तौर पर, मोज़े पहनकर सोना खास तौर पर तब मददगार हो सकता है जब:

बिस्तर पर जाते समय आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं.

आपका बेडरूम ठंडा रहता है, खासकर सर्दियों में.

आपको ठंड लगने की वजह से सोने में दिक्कत होती है.

क्या मोज़े पहनकर सोना बुरा है?

नहीं. ज़्यादातर लोगों के लिए, मोज़े पहनकर सोने से कोई खास हेल्थ रिस्क नहीं होता है. कुछ आसान सावधानियां काफी हैं:

टाइट मोज़े पहनने से बचें: बहुत टाइट इलास्टिक सर्कुलेशन को रोक सकता है और रात में अनकम्फर्टेबल हो सकता है.

कम्प्रेशन मोज़े: इन्हें रात भर न पहनें, जब तक कि किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल ने आपको ऐसा करने की खास सलाह न दी हो.

ज़्यादा गर्मी से बचें: अगर आपके पैरों में पसीना आता है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो अपने मोज़े उतार दें.

अच्छी साफ़-सफ़ाई: सोने के लिए दिन भर पहने हुए मोज़ों के बजाय साफ़ मोज़े पहनें.

अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, डायबिटीज़ है या गर्म मौसम में भी आपके पैर लगातार ठंडे रहते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें.

नंगे पैर किसे सोना चाहिए?

नंगे पैर सोना उन लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकता है जिन्हें रात में नैचुरली गर्मी लगती है, जिनके पैरों में पसीना आता है या जो गर्म बेडरूम में सोते हैं. अपने पैरों को खुला छोड़ना, या उन्हें रजाई के नीचे से बाहर निकालना भी आपके शरीर से ज़्यादा गर्मी निकालने में मदद कर सकता है. कई लोगों को नंगे पैर सोना ज़्यादा आरामदायक भी लगता है. इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है. अगर आप बिना मोज़ों के आसानी से सो जाते हैं और आपके पैरों को ठंड नहीं लगती, तो अपनी आदतें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है.

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