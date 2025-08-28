ट्रैवल सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि सोने के लिए भी हो रहा हैं फेमस, जाने क्या हैं स्लीप टूरिज्म !

आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल काफी ज्यादा बिजी चल रहा है और लोग अपने काम और स्ट्रेस के चक्कर में अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। फिलहाल एक नया ट्रेंड काफी पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है ‘स्लिप टूरिज्म’ यह कॉन्सेप्ट दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है और लोगों को खुद की तरफ अट्रेक्ट कर रहा है। इस चीज का मतलब यही होता है जहां पर आप लोग अच्छे और बेहतरीन नींद का अनुभव कर सके आपको उसे ट्रिप पर जाना चाहिए।

आखिर क्यों बढ़ रहा है स्लीप टूरिज्म का क्रेज ?

लोगों की आजकल की लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, जिसके कारण लोग अपनी नींद अक्सर अधूरी छोड़ देते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हर दिन 8 घंटे की नींद जरूरी होती है लेकिन वह उसे पूरी मात्रा में नहीं ले पाते हैं। स्लीप टूरिज्म का क्रेज इसी कारण से बढ़ा है इसके अंदर आपको ऐसे रूम मिलते हैं। जहां आपको साउंड प्रूफ रूम मिलते हैं और रूम का टेंपरेचर उस हिसाब से सेट किया जाता है जिससे आपको आपको नींद आ जाए और ऐसे गद्दे और तकिया दिए जाते हैं जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं।

कैसे होता है इसलिए टूरिज्म का एक्सपीरियंस ?

अगर आप भी अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भी इस टूरिज्म को ट्राई करना चाहिए जिससे कि आपको बेहतर महसूस होगा। आप सुबह से लेकर शाम तक रिलैक्सेशन एक्टिविटीज कर सकते है जैसे कि आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं रात को आप डार्क रूम में सुकून भरी नींद ले सकते है। कुछ होटल में तो इस तरीके का खास इंतजाम होता है कि वहां आपको रिलैक्सिंग सॉन्ग सुनाए जाते हैं और अरोमा थेरेपी भी कराई जाती है। जब आप यह स्लीप टूरिज्म एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको मेंटली तौर पर काफी हल्का महसूस होता है साथ ही फिजिकल हेल्थ भी मजबूत होती है।

क्या फ्यूचर में पॉपुलर हो सकता है यह ट्रेंड

आने वाले समय में स्लिप टूरिज्म शायद काफी अच्छा ट्रेंड साबित हो सकता है, लोग अपने एडवेंचर और लग्जरी ट्रिप पर नहीं बल्कि अपनी हेल्थ और वैलनेस से जुड़ी ट्रैवलिंग पर खर्च कर सकते हैं। स्लीप टूरिज्म का मतलब ही वह होता है जिस ट्रिक पर आप किसी एडवेंचर या फिर कुछ भी एक्साइटिंग करने नहीं बल्कि सोने के लिए जाते हैं। खासकर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों और स्ट्रेस से जुड़ने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है।

