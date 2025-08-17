Home > लाइफस्टाइल > Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय

Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय

Smart Phone Habit: सोने से पहले स्मार्टफोन की आदत आपकी नींद खराब कर रही है। आज के खराब लाइफस्टाइल के बीच लोगों को अच्छी नींद लेना मानों किसी रॉकेट साइंस जैसा है। जानें ब्लू लाइट से बचने और बेहतर नींद पाने के आसान और कारगर उपाय।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 17, 2025 10:53:21 IST

Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय

Lifestyle Tips: आजकल ज्यादातर लोग सोने से पहले घंटों तक स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। यह आदत धीरे-धीरे नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। रिसर्च बताती है कि मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट सीधे हमारी नींद को प्रभावित करती है। जब हम देर रात फोन देखते हैं, तो दिमाग को लगता है कि अभी दिन है और शरीर में नींद लाने वाला हॉर्मोन मेलाटोनिन कम बनने लगता है। नतीजा यह होता है कि नींद आने में देर लगती है और सुबह उठने पर थकान बनी रहती है।

नींद पूरी न होने से शरीर पर कई तरह के नकारात्मक असर पड़ते हैं। सबसे पहले ध्यान और एकाग्रता पर फर्क दिखता है। दिनभर आलस और चिड़चिड़ापन बना रहता है। लंबे समय तक यह समस्या जारी रहे तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इस वजह से तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है।

गुच्छे-गुच्छे भर गिर रहे हैं बाल, बालों का झड़ना करना चाहते है कम तो डाइट में शामिल करें ये सुपरफूड,15 दिनों में ही दिखेंगे कमाल…

फोन में इस्तेमाल करें ये फिल्टर

अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद खराब न हो, तो कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। रात में फोन पर ‘ब्लू लाइट फिल्टर’ या ‘नाइट मोड’ जरूर ऑन करें। फोन को तकिये के पास रखने की बजाय थोड़ा दूर रखें, ताकि बार-बार नोटिफिकेशन देखने की आदत न बने। बेहतर होगा कि रात के समय अलार्म के लिए भी डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल करें।

BP कंट्रोल करना है तो अपनाएं ये जापानी ट्रिक,हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी कुछ ही दिनों में दूर

सोने से पहले करें ये काम

सोने से पहले हल्की किताब पढ़ना, ध्यान करना या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना भी नींद लाने में मदद कर सकता है। तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन इस पर कंट्रोल रखना और सही समय पर ब्रेक लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अच्छी नींद न सिर्फ शरीर को आराम देती है, बल्कि अगले दिन को भी ऊर्जावान और खुशहाल बनाती है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बढ़ाना चाहते है आंखों की रोशनी तो खाना शुरू कर...

August 17, 2025

साबुत या फिर कुचलकर कैसे खाना चाहिए लहसुन?

August 17, 2025

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025
Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय
Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय
Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय
Smartphone की आदत बिगाड़ रही है नींद, जानें अच्छी नींद पाने के आसान उपाय
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?