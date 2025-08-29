Home > लाइफस्टाइल > ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?

ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?

हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा नैचुरली चमके और स्किन हमेशा हेल्दी नज़र आए। इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स तक अपनाते हैं, लेकिन असली निखार तो तभी आता है जब शरीर अंदर से साफ और हेल्दी हो। यही वजह है कि आजकल हेल्दी ड्रिंक्स पर लोगों का ध्यान ज्यादा है। इनमें से दो सबसे चर्चित विकल्प हैं, नींबू पानी और ग्रीन टी।

Published By: Komal Kumari
Published: August 29, 2025 23:37:38 IST

ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?

Lemon water vs green tea benefits: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा नैचुरली चमके और स्किन हमेशा हेल्दी नज़र आए। इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स तक अपनाते हैं, लेकिन असली निखार तो तभी आता है जब शरीर अंदर से साफ और हेल्दी हो। यही वजह है कि आजकल हेल्दी ड्रिंक्स पर लोगों का ध्यान ज्यादा है। इनमें से दो सबसे चर्चित विकल्प हैं, नींबू पानी और ग्रीन टी। लेकिन सवाल यह है कि ग्लोइंग स्किन के लिए कौन-सी ड्रिंक ज़्यादा असरदार है?

 

नींबू पानी और ग्रीन टी में से कौन है बेहतर?

नींबू पानी बहुत ही आसान और सस्ती ड्रिंक है, लेकिन इसके फायदे चौंका देने वाले हैं। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, जो कोलेजन बनाने में मदद करता है। यही कोलेजन हमारी स्किन को टाइट और जवां बनाए रखता है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे स्किन साफ और ग्लो करने लगती है।इसके अलावा, यह शरीर को हाइड्रेट रखता है। जब बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, तो चेहरा नैचुरली फ्रेश और चमकदार दिखता है। नींबू पानी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्किन की डलनेस और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करता है। यही वजह है कि पुराने समय से ही लोग दिन की शुरुआत नींबू पानी से करना पसंद करते हैं।

 

दोनों का कॉम्बिनेशन है बेस्ट

ग्रीन टी को पूरी दुनिया हेल्दी ड्रिंक के तौर पर मानती है। इसमें मौजूद  एंटीऑक्सीडेंट स्किन को जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है और झुर्रियों को कम करता है। जिन लोगों को पिंपल्स या एक्ने की समस्या होती है, उनके लिए ग्रीन टी किसी वरदान से कम नहीं है। यह शरीर की सूजन कम करती है और स्किन को अंदर से क्लीन करती है।इसके नियमित सेवन से चेहरा साफ और हेल्दी दिखने लगता है। इतना ही नहीं, ग्रीन टी सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से भी बचाव करती है। आजकल स्किन पर प्रदूषण और धूप का असर जल्दी नजर आता है, ऐसे में ग्रीन टी एक नैचुरल शील्ड की तरह काम करती है।

 

दोनों में से कौन-सी ड्रिंक ज्यादा असरदार

अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन-सी ड्रिंक ज्यादा असरदार है। सच तो यह है कि दोनों का अपना-अपना रोल है। अगर आप शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं और हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं, तो नींबू पानी आपके लिए परफेक्ट है। वहीं अगर आपको पिंपल्स, झुर्रियाँ और एजिंग जैसी समस्याएँ परेशान करती हैं, तो ग्रीन टी ज्यादा असरदार साबित होगी।दरअसल, दोनों ही ड्रिंक्स अलग-अलग तरह से स्किन को फायदा पहुँचाती हैं। नींबू पानी तुरंत फ्रेशनेस और हाइड्रेशन देता है, जबकि ग्रीन टी धीरे-धीरे लेकिन गहराई से असर दिखाती है।

Tags: Green tea for glowing skinHow to get glowing skin naturallyLemon water for glowing skinNatural drinks for clear skin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?
ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?
ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?
ग्लोइंग स्किन का असली राज, जानिए कौन-सी ड्रिंक है ज्यादा असरदार?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?