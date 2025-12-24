Home > लाइफस्टाइल > सिचुएशनशिप बनाम रिलेशनशिप! कितना अलग है दोनों का मतलब? क्यों बन रही है ये नई ट्रेंड और क्या हैं इसके नुकसान

सिचुएशनशिप बनाम रिलेशनशिप! कितना अलग है दोनों का मतलब? क्यों बन रही है ये नई ट्रेंड और क्या हैं इसके नुकसान

Situationship vs Relationship difference: आजकल का रिश्ता रिलेशनशिप के बजाय ज्यादातर रिश्ते सिचुएशनशिप बनते जा रहे है, तो समझना जरूरी है कि अपना रिश्ता सच्चा है या फिर सिर्फ एक टाइम पास तो आइए जानते हैं दोनों में अंतर?

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: December 24, 2025 8:33:28 PM IST

 Situationship vs Relationship difference: आज की दुनिया में रिश्तों का मतलब बहुत बदल गया है. पहले लोग सच्चे प्यार और समझ से जुड़े होते थे. लेकिन अब रिश्तों का नेचर भी बदल गया है. सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने हमारे रिश्तों को एक नया आयाम दिया है. आजकल हम दो अलग-अलग शब्द सुनते है. ‘रिलेशनशिप’ और ‘सिचुएशनशिप’. हालांकि दोनों शब्द रिश्तों से जुड़े है, लेकिन उनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है. अगर आप इस अंतर को सही से नहीं समझते है, तो आपका दिल टूट सकता है.

लव रिलेशनशिप क्या है?

लव रिलेशनशिप वह होता है जिसमें दोनों लोग एक-दूसरे के प्रति पूरी तरह से कमिटेड होते है.  इसमें प्यार भरोसा और समझ शामिल होती है. इस तरह के रिश्ते में दोनों पार्टनर एक-दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ देते है. वे एक साथ अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करते है.

लंबे समय के रिश्ते की खासियतें

लव रिलेशनशिप में समझ और इज्जत सबसे जरूरी होती है और दोनों पार्टनर अपने सपने और भविष्य एक साथ प्लान करते है. इस रिश्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन वे कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते है. वे किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते है.

सिचुएशनशिप क्या है?

सिचुएशनशिप एक तरह का रिश्ता है जिसमें एक पार्टनर को ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस या परेशानी होती है और आजकल कई रिश्ते सिचुएशनशिप में बदल गए है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप सच्चे लव रिलेशनशिप के बजाय सिचुएशनशिप में तो नहीं फंसे है.

Tags: emotional attachment issuesmodern dating trends Indiasituationship kya haisituationship vs relationship difference
