Singhara Atta Cookies: सर्दियों में सिंघाड़े के आटे से बनी टेस्टी और हेल्दी कुकीज करेगी आपके क्रेविंग को दूर

Singhara Atta Cookies: सर्दियों में समय-समय पर कुछ ना कुछ खाने का मन कर करता है. सिंघाड़े के आटे की कुकीज सुनने में अलग सी लगती हैं लेकिन खाने में बेहतरीन हैं. इस हेल्दी और टेस्टी स्नैक से आपकी विंटर क्रेविंग भी दूर होगी और ग्लूटेन-फ्री और फाइबर का इनटेक भी करेंगे.

इन सिंघाड़े की की कुकीज को बनाना बेहद ही स्पिंल है. इससे ना केवल एनर्जी मिलती है बल्कि आपके बॉडी में बहुत से सोर्स मिनरल्स के सोर्स भी पूरे होते हैं. साथ ही आपको लंबे समय तक पेट भरे रहने का भी एहसास रहता है. इसे आप घर में आसानी से बके करके बना सकते हैं.

सिंघाड़ा आटा कुकीज रेसिपी

इसे बनाने के लिए आपको सिंघाड़े का आटा, घी, पिसी चीनी, बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक की जरूरत है. इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं. उंगलियों से तब तक मसलें जब तक यह ब्रेडक्रंब जैसा न हो जाए. धीरे-धीरे दूध डालकर नरम या सॉफ्ट आटा गूंथ लें और इसके बाद इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें. आटे से छोटी लोई बनाकर हल्का दबाकर गोल या अपनी पसंद का आकार दें और इसे ओवन में 10 मिनट के लिए 180°C पर प्रीहीट करके रख दें. यह कुकीज बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती हैं. इनको ठंडा करें और खाएं.

इन कुकीज को आप शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या भूख रखने पर खा सकते हैं. यह कुकीज हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर हैं. इसमें पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन B व E जैसे मिनरल्स होते हैं. सआथ ही जो लोग ग्लूटेन से परहेज करने वालों के लिए बढ़िया विकल्प है.

