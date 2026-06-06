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गर्मियों से राहत देगा सिंधियों का फेमस ड्रिंक ‘थादल’, शरीर को रखेगा एनर्जेटिक, नोट करें रेसिपी

गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग तरह-तरह के ड्रिंक्स लेते हैं. इसमें से एक डिश है, सिंधी थादल. ये स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन होता है. यहां हम इसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं.

By: Deepika Pandey | Last Updated: June 6, 2026 5:44:51 PM IST

सिंधी ड्रिंक थादल रेसिपी
सिंधी ड्रिंक थादल रेसिपी


Sindhi Drink Thandal Recipe: गर्मियों के मौसम में लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए काफी कोशिश करते हैं. वो शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए तरह-तरह के शरबत और ड्रिंक्स पीते हैं. इनमें शिकंजी, लस्सी, सत्तू जैसे तमाम ड्रिक्स पी सकते हैं. अगर आप भी कोई हेल्दी ड्रिंक की तलाश में हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ ही स्वाद और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो, तो आप ट्रेडिशनल सिंधी ड्रिंक ‘थादल’ भी चख सकते हैं. 

ये बहुत स्वादिष्ट होती है. इसे बनाने के लिए इसमें मेवे, मसाले और खसखस डाला जाता है. इसे एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है. अच्छी बात ये है इसे बनाने में ज्यादा समट भी नहीं लगता और आसान भी है. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी…

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थादल बनाने के लिए जरूरी सामग्री

सिंधी थादल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा चम्मच सौंफ, 4-5 साबुत काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, लगभग 10 बादाम, 5-7 काजू, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 6-7 छोटी इलायची, 1 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज, आधा कप चीनी और पानी लेना है.

कैसे बनाएं थादल?

  • सिंधी थादल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है.
  • इसमें बादाम, काजू, खसखस, इलायची, सौंफ, काली मिर्च, जीरा और मगज डालकर रात भर के लिए भिगो देना है.
  • जब ये सब चीजें भीग जाएं, तो उन्हें पानी के साथ मिक्सर जार में डालकर बारीक पीसें.
  • इसके बाद इसमें चीनी या मिश्री डालकर ब्लेंड कर लें.
  • तैयार मिश्रण को छलनी या मलमल के कपड़े से छान लें. अगर दरदरा रह जाए, तो मेवों और मसालों को अच्छी तरह से मिक्सर में डालकर पीस लें. 
  • आपका स्वादिष्ट थादल तैयार है. इसे आप कुछ दिनों के लिए कांच की बोतल या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं.

सर्व करने का सही तरीका

जब भी आपको ये किसी को सर्व करना हो, तो तैयार किया गया एक गिलास में 2-3 चम्मच थादल डालें और उसके ऊपर ठंडा पानी या दूध मिलाकर अच्छी तरह से मिला लें और सर्व करें. ध्यान रखें कि इसमें बर्फ न डालें.

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