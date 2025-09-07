Home > लाइफस्टाइल > कभी न करें ये स्टाइलिंग मिस्टेक्स, वरना आप दिखेंगी एकदम आउटडेटेड

सही ऑउटफिट सेलक्शन हर बॉडी टाइप को बैलेंस बना देते है और आपके लुक में निखार लाता है, जो हिस्से आपको कंफर्टेबल नहीं लगते उन्हें वह आसानी से बैलेंस कर देता है, पर्सनल स्टाइलिश इशिता सलूजा कहती है कि कपड़ों का चुनाव हमेशा अपने कंफर्ट और पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 7, 2025 13:41:56 IST

Body Shape Styling Tips: आजकल फैशन और स्टाइलिश सभी लोग दिखना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग कुछ कपड़ों में ऐसी गलती कर देते हैं जिनके कारण वह फैशन और स्टाइलिश की खराब दिखने लगते हैं। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनका बॉडी टाइप क्या है और उस हिसाब से कपड़े नहीं चुनते जिनके कारण उनका लुक काफी ज्यादा अनबैलेंस हो जाता है। कभी गलत फिटिंग या गलत सिलेक्शन से उनका लुक बिगड़ जाता है और पर्सनालिटी भी डल दिखने लगती है। पर्सनल स्टाइलिस्ट इशिता सलूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया है कि हर बॉडी शेप के लिए कुछ ऐसे ऑउटफिट ट्रिक है जिनसे आप कर अपना केवल स्टाइलिश दिख सकते हैं बल्कि अपने लुक को भी बैलेंस बना सकते हैं। 

ट्राइएंगल शेप बॉडी वालों के लिए सही आउटफिट का सिलेक्शन है बेहद जरूरी

अगर आपकी भी बॉडी का शेप ट्राइएंगल है यानी हिप्स का हिस्सा थोड़ा ज्यादा चौड़ा है तो आपको स्ट्रेट फिटेड कुर्ते नहीं पहनना चाहिए बल्कि आपको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो नीलेंथ के हो। जिससे आपका लोक बैलेंस लगेगा, अगर आप फिटेड कुर्ते पहनते हैं तो यह आपके लुक को अनबैलेंस कर देता है और हिप्स को काफी ज्यादा हाईलाइट कर देता है। 

थाइज को छुपाने के लिए स्मार्ट स्टाइलिंग टिप्स

कई बार लोग अपनी थाइज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं तो आपको शॉर्ट कुर्ते के साथ हल्के रंग की चूड़ीदार पहनने से बचना चाहिए जिससे कि आपकी थाइज ज्यादा हाईलाइट होती है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपकी थाइज ज्यादा हाईलाइट हो रही है तो आप शॉर्ट कुर्ते के साथ चूड़ीदार की जगह व्हाइट वाइड लेग  पैंट पहन सकते हैं जो की एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और यह आपके लुक को बैलेंस तो बनाता हैं साथ के साथ आपके थाइज से ध्यान हटाकर पूरे ऑउटफिट को स्टाइलिश बना देता है। 

अगर आपका भी है इनवर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप तो यह कांबिनेशन हो सकता है आपके लिए बेस्ट

कुछ लोगों का बॉडी शेप इनवर्टेड ट्राइएंगल होता है यानी उनके शोल्डर चौड़े होते हैं और हिप्स पतले तो आपको फिटेड शर्ट और सलीम जींस पहनने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लुक को अनबैलेंस बना देता है इसके बदले आपको फ्लोवी शर्ट और स्टेट ट्राउजर पहनना चाहिए जो आपके लुक को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते है और आपके शोल्डर की चौड़ाई को कम दिखाने में भी मदद करते है और लोअर बॉडी में भी बैलेंस आता है। 

हर बॉडी टाइप के लिए कॉन्फिडेंस होता है बेहद जरूरी

फैशन का असली मकसद आपको अच्छा दिखाने के साथ-साथ कॉन्फिडेंस और अच्छा महसूस करना भी होता है इसलिए अगर आप सही आउटफिट पहनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है फिर चाहे आपकी बॉडी का शॉप ट्राइएंगल हो इनवर्टर ट्रायंगल हो या फिर नॉर्मल हो। सही ऑउटफिट सेलक्शन हर बॉडी टाइप को बैलेंस बना देते है और आपके लुक में निखार लाता है। जो हिस्से आपको कंफर्टेबल नहीं लगते उन्हें वह आसानी से बैलेंस कर देता है, पर्सनल स्टाइलिश इशिता सलूजा कहती है कि कपड़ों का चुनाव हमेशा अपने कंफर्ट और पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर करना चाहिए।  

