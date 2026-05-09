Pillow करेगी कमाल! तकिये में छिपा है स्किन और बालों की सेहत का राज, रातों रात आएगा बदलाव

आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ तकिया आपकी स्किन और बालों की सेहत को बदल सकता है. आपकी नींद के दौरान तकिया स्किन और बालों को रिपेयर करने या डैमेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

बता दें कि हर रात जब हम सो रहे होते हैं उस दौरान हमारे बाल और चेहरा पिलो कवर के सरफेस से रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है. ज्यादातर लोग कॉटन पिलो कवर पर ही सोते हैं, लेकिन बालों और स्किन की सेहत के लिए कॉटन पिलो कर ठीक नहीं होता.

कॉटन पिलो कवर से नुकसान

जब हम सो रहे होते हैं उस समय करवट बदलने के दौरान हमारे बाल और चेहरे की त्वचा तकिये के कवर से रगड़ खाते रहते हैं, जिससे धीरे-धीरे बालों और स्किन की नमी दूर होने लगती है और चेहरे की स्किन डैमेज होने लगती है. यही वजह है कि वक्त के साथ बालों और स्किन पर इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं. तो सवाल उठता है कि अगर कॉटन पिलो नुकसान पहुंचाती है फिर कौन-सा पिलो कर इस्तेमाल करें; तो इसका जवाब है साटिन पिलो कवर!

बालों को इस तरह होता है फायदा

दरअसल कॉटन की तरह सिल्क या साटिन के रेशे रफ नहीं होते. सॉफ्ट और सिल्की पिलो कर पर बाल बहुत ही स्मूद तरीके से स्लाइड होत हैं जिससे उनकी नमी बरकरार रहती है और वे कम टूटते हैं. साथ ही बालों की रगड़ कम होने से दोमुंहे बालों की समस्या कम होने लगती है. सिल्क पिलो कवर बालों में मौजूद नैचुरल ऑयल सीबम को कॉटन जितना नहीं सोखता जिससे बालों में नमी बनी रहती है. इस वजह से बाल सुरक्षित रहते हैं.

स्किन के लिए भी है फायदेमंद

नैचुरल सिल्क में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन और 18 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जिससे स्किन सेल्स का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और स्किन की एजिंग कम हो जाती है. साटिन पिलो कवर पर सोने की वजह से चेहरे पर होने वाले ‘स्लीप फोल्ड्स’ से भी बचाव होता है. इसके अलावा कॉटन जहां ज्यादा नमी एब्जॉर्ब कर लेता है वहीं सिल्क और साटन मटीरियल के साथ ऐसा नहीं है. इस वजह से ही स्किन कम डिहाइड्रेट होती है और नेचुरल मॉइश्चर बना रहता है.