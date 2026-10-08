Sharad Navratri 2026: माता वैष्णो देवी के दर्शन का शानदार मौका! ₹6,990 में IRCTC करा रहा यात्रा, जानें पूरा पैकेज और बुकिंग डिटेल्स!

Sharad Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए IRCTC ने एक बेहद शानदार और किफायती टूर पैकेज पेश किया है, जिसका पैकेज कोड ‘NDR01’ यानी ‘MATA VAISHNODEVI EX DELHI (WEEKDAY)’ है। यह यात्रा पैकेज विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए डिजाइन किया गया है जो दिल्ली से वीकेंड या वीकड़ेज़ में माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं। इस 3 रात और 4 दिन के आध्यात्मिक सफर की शुरुआत 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगी। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता के भक्तों के बीच इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि IRCTC के इस ऑल-इन-क्लूसिव पैकेज में ट्रेन टिकट से लेकर होटल स्टे, कैब ट्रांसफर और खाने-पीने की सभी बेहतरीन सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की भागदौड़ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता

शरद नवरात्रि में कीजिए माता वैष्णो देवी की यात्रा

इस टूर पैकेज के तहत यात्रा की शुरुआत 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) से होगी। ट्रेन रात को 20:40 बजे (8:40 PM) नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार AC 3-टियर (कम्फर्ट क्लास) या AC 2-टियर (सुपीरियर क्लास) विकल्प चुन सकते हैं। ट्रेन का यह सफर रात भर का होगा और अगले दिन सुबह लगभग 05:00 बजे यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से आगे की यात्रा के लिए नॉन-AC शेयरिंग व्हीकल द्वारा कटरा के लिए पिकअप की व्यवस्था की जाती है।

अपने बजट के हिसाब से बुक कीजिए ऑक्यूपेंसी

IRCTC का यह पैकेज यात्रियों के बजट को ध्यान में रखकर तय किया गया है, जो क्लास और ऑक्यूपेंसी के आधार पर अलग-अलग है:

कम्फर्ट क्लास (3AC):

सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹10,770 प्रति व्यक्ति

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹6,990 प्रति व्यक्ति

बच्चों के लिए (05 से 11 वर्ष) बेड के साथ: ₹6,320 और बिना बेड के: ₹5,255

सुपीरियर क्लास (2AC):

सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹11,995 प्रति व्यक्ति

डबल ऑक्यूपेंसी: ₹9,330 प्रति व्यक्ति

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹8,220 प्रति व्यक्ति

बच्चों के लिए (05 से 11 वर्ष) बेड के साथ: ₹7,550 और बिना बेड के: ₹6,485

पॉकेट फ्रेंडली बजट में मिलेंगे ये सारी सुविधाएं

इस टूर पैकेज में यात्रियों को शानदार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें नई दिल्ली से जम्मू और वापसी के लिए आरामदायक AC ट्रेन सफर (3AC या 2AC), कटरा में स्टैंडर्ड एसी होटल में 1 रात ठहरने की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन से होटल और वापसी के लिए शेयरिंग बेसिस पर नॉन-AC कैब ट्रांसफर, पैकेज के अनुसार ऑन-बोर्ड ट्रेन कैटरिंग और होटल में फिक्स मेनू के आधार पर भोजन (मीलन प्लान के तहत ब्रेकफास्ट और डिनर), वापसी के दौरान रास्ते में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जैसे कांड कंडोली मंदिर, रघुनाथजी मंदिर और बाग-ए-बहु गार्डन की लोकल साइटसीइंग आदि शामिल है.

इन लिंक्स के जरिए डायरेक्ट बुक कर सकते हैं ट्रिप

बुकिंग प्रोसेस (Booking Process)इस पैकेज की बुकिंग प्रक्रिया बेहद आसान और ऑनलाइन है.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com पर विजिट करें.

होमपेज पर सर्च बार में पैकेज कोड NDR01 दर्ज करें या रेल टूर पैकेज सेक्शन में जाएं.

पैकेज डीटेल्स चेक करने के बाद अपनी यात्रा की तारीख (13 अक्टूबर 2026) और क्लास (3AC या 2AC) का चयन करें.

पैसेंजर की जरूरी डिटेल्स भरकर ऑनलाइन पेमेंट पूरा करें। पेमेंट पूरा होते ही आपका बुकिंग कन्फर्मेशन और टूर कन्फर्मेशन नंबर जनरेट हो जाएगा.

इन बातों का रखें खास ध्यान

सके अलावा यात्री श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (www.maavaishnodevi.org) पर जाकर अपनी यात्रा पर्ची (Yatra Parchi) ऑनलाइन रजिस्टर करना न भूलें. यात्रा शुरू करने से पहले कटरा या जम्मू के विभिन्न काउंटर्स से RFID यात्रा एक्सेस कार्ड कलेक्ट करना जरूरी होता है. जेएंडके (J&K) रीजन में प्रीपेड मोबाइल रोमिंग काम नहीं करती है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पोस्ट-पेड मोबाइल नंबर साथ रखें.

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