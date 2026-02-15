Home > लाइफस्टाइल > Shahad aur Kishmish ke Fayde: क्या आप जानते हैं? शहद और किशमिश आपकी ऊर्जा चुराने नहीं देते!पुरुषों के लिए क्यों फायदेमंद

Shahad aur Kishmish ke Fayde:शहद और किशमिश का संयोजन पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. शहद में प्राकृतिक शर्करा, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं,

By: Ranjana Sharma | Published: February 15, 2026 1:26:12 PM IST

Shahad aur Kishmish ke Fayde: शहद और किशमिश का संयोजन सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर के लिए भी बेहद लाभकारी है. आयुर्वेद में शहद और किशमिश को ऊर्जा, सहनशक्ति और हृदय स्वास्थ्य बढ़ाने वाले सुपरफूड के रूप में जाना जाता है. खासकर पुरुषों के लिए यह मिश्रण कई तरीकों से फायदेमंद साबित होता है.

शहद और किशमिश का स्वास्थ्य पर असर

शहद और किशमिश दोनों ही प्राकृतिक स्रोत हैं. शहद में प्राकृतिक शर्करा, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. किशमिश में आयरन, पोटैशियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. जब इन्हें एक साथ लिया जाता है, तो यह मिश्रण शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर करता है, थकान को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है.

पुरुषों के लिए इसके लाभ 

  • ऊर्जा और सहनशक्ति बढ़ाता है – शहद किशमिश के साथ लेने से लंबे समय तक थकान महसूस नहीं होती.
  • हृदय स्वास्थ्य में सहायक– यह मिश्रण हृदय को मजबूत बनाता है और रक्त संचार में सुधार करता है.
  • रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल संतुलित करता है – नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है.
  • लीबिडो और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार – आयुर्वेद में इसे पुरुषों में शुक्राणु शक्ति बढ़ाने और यौन स्वास्थ्य सुधारने वाला माना गया है.
  • पाचन में मदद – यह मिश्रण पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है.

इसे खाने का सही तरीका

डॉक्टर्स के अनुसार सुबह खाली पेट 5–6 किशमिश और 1 चम्मच शहद का सेवन सबसे फायदेमंद होता है. यह मिश्रण सीधे मुंह में चबा कर या हल्के गर्म पानी में मिलाकर भी लिया जा सकता है. ध्यान रखें कि शहद को गर्म पानी या उच्च तापमान में न डालें, क्योंकि इससे इसके प्राकृतिक गुण कम हो सकते हैं.

शहद,किशमिश मिश्रण प्राकृतिक और सुरक्षित 

डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि यह मिश्रण प्राकृतिक और सुरक्षित है, लेकिन मधुमेह के मरीजों को शहद की मात्रा नियंत्रित करके ही इसका सेवन करना चाहिए. साथ ही, इसे नियमित रूप से लेने से पुरुषों की ऊर्जा, सहनशक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है.

