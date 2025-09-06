Home > लाइफस्टाइल > सुहागरात को बनाना चाहते हैं और भी रंगीन, इस तरह पहली ही रात में पतियों को बनाएं अपना दीवाना!

First Night Tips: शादी सभी के जीवन का एक यादगार पल होता है और शादी के बाद की पहली रात (Wedding night tips) बेहद खास होती है। यह शादीशुदा जोड़े के वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत होती है। यही वजह है कि सुहागरात के कई मायने होते हैं। इसी कारण दूल्हा-दुल्हन को पहली रात में जुड़ी कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 6, 2025 08:58:39 IST

Shadi Ki Pahli Raat Me Kya Karna Chahiye: शादी के बाद पहली रात के बारे में सोच कर ही कपल को अजीब सी खुशी और घबराहट होने लगती है। खासकर दुल्हनों की बेचैनी सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। क्योंकि भारत में ज्यादातर शादी माता-पिता की मर्जी से होती है। हालांकि अब वह दौर बदलता जा रहा है। शादी की पहली रात (First night tips) के बारे में सोचकर दुल्हन की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर दुल्हन वर्जिन होती हैं और उनके लिए सेक्स बिलकुल नया होने वाला है। शादी तय होने पर लोग काफी चीजों की जानकारी देते हैं जैसे, ससुराल जाकर क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन कभी-भी कोई ये नहीं बताता है कि, शादी की पहली रात पर आखिर क्या करना होता है?

वैसे तो भारत में सेक्स के बारे में बात करना भी बेशर्मी की हदें पार करना माना जाता है। पहली रात की यादें, जोड़े की यादगार यादों में शुमार होती है। इसी कारण दूल्हा-दुल्हन इस दिन के लिए दूल्हा-दुल्हन (Wedding night advice) काफी हद तक तैयारी करते हैं, और ये जरूरी भी है। ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। 

अपने पार्टनर को दें तोहफा

शादी की पहली रात आप अपने पार्टनर के लिए काफी कुछ खास करते हैं। स्पेशल फील कराने के लिए आप अपने पार्टनर को तोहफे दे सकते हैं। ज्यादातर कपल इस दिन प्यार और सम्मान जताने के लिए खास तोहफा चुन कर लाते हैं। आप इस दिन उन्हें उनका पसंदीदा गिफ्ट देते हैं। 

इस दिन नशा करने से बचे

शादी की पहली रात हर किसी के लिए काफी खास होती है। इस पल को और भी यादगार बनाने के लिए आप शराब या नशा बिल्कुल ना करें। यह आपके शादीशुदा जीवन को खराब कर सकते हैं। ऐसे करने से आपकी इस दिन की खूबसूरत यादें धुंधली को सकती है। 

विवाद से दूर रहें

शादी की पहली रात विवादों से दूर रहे। किसी भी ऐसे मुद्दे से दूर रहे, जो आपके बीच विवाद और बहस का कारण बन सकती है। सुहागरात के दिन एक-दूसरे को जानने की कोशिश करें। किसी बात पर बहस कर आप अपने यादगार पलों को बर्बाद कर देंगे। 

पार्टनर को सहज महसूस कराएं

अगर आपने अरेंज मैरिज की है, तो अपने पार्टनर को सहज महसूस कराएं। एक-दूसरे से बातचीत करें और समझने की कोशिश करें। अपने पार्टनर की इच्छाओं का सम्मान करें। अगर आप दोनों में से कोई एक भी असहज है, तो उसे थोड़ा समय दे। शारीरिक संबंध (Relationship intimacy) बनाने के लिए थोड़ा और ज्यादा समय लें। 

एक्स की बात न करें

नए रिश्ते और नए सफर की शुरूआत पुरानी यादों से बिल्कुल ना करें। ऐसे में अगर आप पहली रात पर एक्स की बात करेंगे, तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। 

