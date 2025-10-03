Sex Health Tips: सेक्स के बाद सिर्फ 10 मिनट में करें ये 5 काम, महिलाओं की सेहत के लिए हैं सबसे जरूरी

अपने साथी के साथ यौन सुख के पल बिताना भावनात्मक और शारीरिक संतुष्टि के लिए जरूरी है. हालांकि, सेक्स के बाद शारीरिक देखभाल भी उतनी ही जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए. योनि क्षेत्र और मूत्र मार्ग बेहद संवेदनशील क्षेत्र होते हैं. अगर उचित देखभाल न की जाए, तो संक्रमण जल्दी हो सकता है. इसलिए, विशेषज्ञों का मानना है कि सेक्स के तुरंत बाद कुछ आसान उपाय करने से कई समस्याओं से बचा जा सकता है. अच्छे अंतरंग स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सेक्स के दस मिनट के भीतर ये काम करने की कोशिश करें.

पेशाब करना

कई शोध और विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को सेक्स के तुरंत बाद पेशाब करना चाहिए. इससे संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है. दरअसल, सेक्स के दौरान कुछ बैक्टीरिया योनि तक पहुंच सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. पेशाब करने से ये बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं. यह कदम उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अक्सर यूटीआई से पीड़ित होती हैं.

योनि क्षेत्र की सफाई करें

विशेषज्ञों का सुझाव है कि सेक्स के बाद योनि क्षेत्र को बाहर से अच्छी तरह साफ करना चाहिए. साबुन या अंतरंग धुलाई की जरूरत नहीं है. बस पूरे बाहरी हिस्से को साफ पानी से, या हो सके तो गुनगुने पानी से अच्छी तरह साफ़ करें. ज़्यादा ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है; हल्के हाथों से धोना बेहतर है. इससे योनि में संक्रमण या खुजली का खतरा भी कम होता है.

योनि क्षेत्र को गीला न छोड़ें

योनि क्षेत्र को कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए. यह बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बन सकता है. इसलिए, योनि को एक साफ़, सूखे और मुलायम सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. नम वातावरण में फंगल संक्रमण, खुजली और जलन का ख़तरा बढ़ जाता है. इसलिए, इन चरणों का पालन करना ज़रूरी है.

सोने से पहले अपने अंडरवियर बदलें.

विशेषज्ञ सेक्स के बाद अपने अंडरवियर बदलने की सलाह देते हैं. वीर्य, योनि द्रव और पसीना, ये सभी अंडरवियर की सतह पर लग जाते हैं, जिससे यह थोड़ा नम हो जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि गीले अंडरवियर से यीस्ट संक्रमण हो सकता है. इसलिए, सेक्स के बाद साफ़, मुलायम अंडरवियर पहनें.

हाइड्रेटेशन जरूरी है

सेक्स के बाद की देखभाल के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है. ज़्यादा शारीरिक गतिविधि के बाद शरीर काफी थक हो जाता है. यह सिर्फ प्यास और थकान के वजह से नहीं है, बल्कि योनि के स्वास्थ्य से भी सीधा जुड़ा है. सेक्स के बाद पानी पीने से मूत्र प्रणाली ज़्यादा सक्रिय रूप से काम करती है. इससे बैक्टीरिया और अन्य विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और आंतरिक सूखापन दूर होता है.