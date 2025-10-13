आप भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं Sex Toy? तो बुरा हो सकता है अंजाम, बरबाद हो सकती है लाइफ

Silicone Sex Toy Wash: आज के समय में सेक्स टॉयज (Sex Toys) सिर्फ आनंद या एक्सपेरिमेंट का जरिया नहीं रहे, बल्कि ये यौन स्वास्थ्य और वेलनेस का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन, इनका इस्तेमाल जितना मज़ेदार है, उतना ही जरूरी है इन्हें साफ और सुरक्षित रखना. अगर इनकी ठीक से सफाई नहीं की जाए, तो बैक्टीरिया फैलने, स्किन पर जलन या इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है.

सेक्स टॉयज अलग-अलग मटेरियल जैसे सिलिकॉन, ग्लास, मेटल या प्लास्टिक के बने होते हैं. हर मटेरियल की सफाई का तरीका थोड़ा अलग होता है. अगर खिलौना वॉटरप्रूफ है, तो उसे हल्के, बिना खुशबू वाले साबुन और गुनगुने पानी से धोना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है. सिलिकॉन, ग्लास या स्टील के टॉयज़ को कुछ मिनट तक उबाले भी जा सकते हैं या 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ किया जा सकता है. इससे गहराई तक कीटाणु खत्म हो जाते हैं.

वहीं, पोरस (छिद्रदार) मटेरियल वाले टॉयज़ को पूरी तरह डिसइन्फेक्ट करना मुश्किल होता है. ऐसे में उन पर कंडोम लगाकर इस्तेमाल करना सुरक्षित रहता है. इसके अलावा, हर टॉय के साथ दिए गए निर्माता के निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि गलत सफाई से उनका मटेरियल खराब हो सकता है और बैक्टीरिया जल्दी जमने लगते हैं.

बैक्टीरिया के पनपने से कैसे रोकें

सेक्स टॉयज को हमेशा हर बार इस्तेमाल से पहले और बाद में साफ करना चाहिए. इस्तेमाल से पहले सफाई करने से धूल या जमा कण हट जाते हैं, और बाद में सफाई से शरीर के तरल पदार्थ और लुब्रिकेंट निकल जाते हैं, जो बैक्टीरिया के पनपने की जगह बन सकते हैं. अगर ये टॉय पार्टनर के साथ शेयर किए जा रहे हों, तो हर बार नया कंडोम लगाएं या अच्छे से धोएं ताकि क्रॉस-कंटैमिनेशन (संक्रमण के फैलने) का खतरा न हो.

ना करें ये गलतियां

साफ करने में कुछ आम गलतियां भी लोग करते हैं. जैसे ब्लीच, तेज सुगंध वाले साबुन या स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर का इस्तेमाल, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. एक और बड़ी गलती है टॉय को पूरी तरह सूखने से पहले स्टोर कर देना. नमी रहने से फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ सकती है. हमेशा टॉय को सूखने दें और अलग-अलग साफ पाउच या बॉक्स में रखें. थोड़ी सी सावधानी और सही सफाई की आदत से आप न सिर्फ अपने टॉयज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने यौन स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं.