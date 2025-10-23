Sex Survey: एक हफ्ते में कितनी बार सेक्स करते हैं लोग? इस रिपोर्ट ने खोल दिए लोगों के बेडरूम सीक्रेट

How many times people do sex in a week: सेक्स पर आज भी लोग बात करने में हिचकते हैं और इसे बेडरूम का सीक्रेट बताकर निकल जाते हैं. लेकिन, सेक्स कोई टैबू नहीं बल्कि शरीर के साथ-साथ मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है. ऐसे में कई बार सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से लोग अपने शरीर को समझ नहीं पाते हैं और पर्सनल लाइफ को खराब कर बैठते हैं. इन्हीं चीजों को समझते हुए समय-समय पर सेक्स सर्वे होते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है. कुछ समय पहले भी एक सर्वे हुआ था जिसकी रिपोर्ट में यह सामने आया कि लोग हफ्ते में कितनी बार और कौन-से दिन सेक्स करना पसंद करते हैं.

हफ्ते में कितनी बार सेक्स करते हैं लोग?

सेक्स लाइफ पर सर्वे UK के लग्जरी लॉन्जरी रिटेलर ब्रांड Pour Moi ने करवाया था. इस सर्वे का उद्देश्य लोगों की सेक्स आदतों के बारे में जानना था. इस सर्वे में 2 हजार लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें से 19 फीसदी ने माना कि वह हफ्ते में 2 बार, 13 फीसदी ने 3 बार और 7 फीसदी ने 7 बार सेक्स यानी यौन संबंध बनाने की बात कबूल की थी. वहीं, 1 फीसदी ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हर दिन सेक्स करने की बात कही थी. इसी सर्वे में यह भी पता लगा था कि 48 फीसदी लोग हफ्ते में एक बार अपने पार्टनर को धोखा देते हैं और दूसरी औरत या पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं.

हफ्ते में कौन-से दिन सेक्स करना पसंद करते हैं लोग?

सर्वे में शामिल 2000 लोगों में से 43 फीसदी ने माना था कि वह शनिवार को सेक्स करना पसंद करते हैं. वहीं, 22 फीसदी का कहना था कि उन्हें शुक्रवार के दिन इंटीमेट होना पसंद है. वहीं, महज 10 फीसदी ऐसे थे जो रविवार के दिन सेक्स करते हैं. इसके अलावा 6 फीसदी ऐसे लोग भी थे जो गुरुवार के दिन यौन संबंध बनाते हैं. सोमवार के दिन सेक्स करने की बात सिर्फ 2 फीसदी ही लोगों ने कबूल की थी. सर्वे की रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि लोग देर रात सेक्स करना पसंद करते हैं और दोपहर के समय रोमांस करने से बचते हैं.

