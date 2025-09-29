पोजिशन्स छोड़ो, इन चीजों पर ध्यान दो और सेक्स लाइफ होगी सुपरहिट

Sex Positions To Better Sex: अधिकतर पुरुष मजेदार सेक्स लाइफ (Pleasurable Sex Life) के लिए दवा, सप्लीमेंट्स या अलग-अलग पोज़िशन्स आजमाते हैं. ये चीज़ें अक्सर कारगर साबित होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आपकी सेक्स लाइफ को और बेहतर बना सकती हैं. इन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल करना जरूरी है. आइए जानतें हैं उन चीजों के बारे में.

बेहतर जगह

सेक्स के लिए सही जगह बहुत मायने रखती है. अच्छी जगह पर मूड अपने आप बदल जाता है. कई कपल्स ने इसका अनुभव किया है. इसलिए, सेक्स में एक्सपेरिमेंट करना और कभी-कभी अलग जगहों पर करना फायदेमंद हो सकता है. यही वजह है कि कई कपल्स ट्रिप्स या टूर पर जाकर रोमांस करना पसंद करते हैं. हसीन वादियों में सेक्स करने का मज़ा अलग ही होता है, और इसी कारण कई लोग कार में रोमांस करना भी पसंद करते हैं.

बेडरूम का माहौल

बेडरूम का माहौल भी सेक्स लाइफ को प्रभावित करता है. बेडरूम की सजावट, बिस्तर की सफाई जरूरी है. अगर बेडरूम गंदा होगा या बहुत सामान रखा होगा, तो इससे मूड और सेक्स लाइफ दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

ड्रेस

केवल महिलाओं की नाइट ड्रेस ही नहीं, बल्कि पुरुषों की नाइट ड्रेस (Mens Night Dress) का भी ध्यान रखना चाहिए. रोमांटिक मूड बनाने के लिए कपड़ों का बड़ा रोल होता है. रात में जींस या कोई टाइट कपड़ा पहनकर सोना मूड खराब कर सकता है. कपड़े की बदबू, फिटिंग और फैब्रिक पार्टनर का मूड बदल सकती है.

साफ-सफाई

साफ-सफाई भी बेहद जरूरी है. कई लोग बेडरूम में खाने-पीने की चीजे या जूते-चप्पल रख देते हैं, जिससे कमरा बदबूदार हो जाता है और माइंड अपसेट हो सकता है. यदि आप मूड को बनाए रखना चाहते हैं तो कमरे को खुशबूदार बनाएं. इसके लिए रूम फ्रेशनर, एसेंशियल ऑयल्स, फूल आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कमरे की लाइटिंग

इसके अलावा, लाइटिंग भी मूड बनाने में अहम भूमिका निभाती है. कई महिलाएं ज़्यादा लाइट में सेक्स करना पसंद नहीं करतीं. इसलिए हल्की रोशनी, जैसे मोमबत्ती, नाइट बल्ब या लैम्प, रोमांटिक मूड बनाने में मदद करती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है