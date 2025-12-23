मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? जानिए उनका डेली स्किनकेयर रूटीन

Manushi Chhillar’s Skincare Routine: सोशल मीडिया पर स्किनकेयर और फिटनेस की जानकारी भरी पड़ी है. इससे लोग कंफ्यूज हो जाते है, कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं? उन्हें अक्सर सेलिब्रिटीज के रूटीन को फॉलो करना आसान लगता है. इसी सिलसिले में एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपना स्किनकेयर रूटीन शेयर किया है, जो न सिर्फ सिंपल है, बल्कि आयुर्वेदिक और साइंटिफिक दोनों सिद्धांतों के हिसाब से भी सही है.

वीडियो की शुरुआत में मानुषी छिल्लर थोड़ी हिचकिचाती हुई दिखती है. वह कहती है कि ‘मुझे स्टेज पर बोलने से कभी डर नहीं लगा, लेकिन इस तरह का वीडियो बनाना मेरे लिए नया और थोड़ा घबराहट वाला है.’ फिर वह बताती है कि वह अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करती है. मानुषी कहती है कि वह सुबह कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करतीं, बल्कि सिर्फ सादे पानी से अपना चेहरा धोती है.

एक्ट्रेस ग्लोइंग चेहरे के लिए शहद का फेस मास्क इस्तेमाल करती है

आयुर्वेद के अनुसार ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए केमिकल वाले क्लींजर का बार-बार इस्तेमाल करने से स्किन की नेचुरल नमी और कम हो सकती है. साइंस भी इस बात से सहमत है कि क्लींजर का ज़्यादा इस्तेमाल स्किन के नेचुरल तेल को नुकसान पहुंचा सकता है. स्किनकेयर के बारे में मानुषी सलाह देती है कि चेहरे को रगड़ने के बजाय तौलिए से थपथपाकर सुखाएं. साइंटिफिक तौर पर यह तरीका स्किन को होने वाले छोटे-मोटे नुकसान को कम करता है. वह ग्लोइंग रंगत पाने के लिए शहद का फेस मास्क भी इस्तेमाल करती है.

मानुषी छिल्लर का लाइफस्टाइल कैसा है?

आयुर्वेद में शहद को एक नेचुरल मॉइस्चराइजर माना जाता है जो स्किन की नमी बनाए रखने और उसकी चमक बढ़ाने में मदद करता है. साइंटिफिक रिसर्च ने भी शहद के एंटीबैक्टीरियल और हाइड्रेटिंग गुणों की पुष्टि की है. स्किनकेयर के अलावा मानुषी अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करती है. वह कहती हैं कि वह अपने दिन की शुरुआत पानी पीकर करती है. साइंस के अनुसार सही मात्रा में पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. आयुर्वेद भी सुबह खाली पेट पानी पीने को शरीर के दोषों (एनर्जी) को बैलेंस करने के लिए फायदेमंद मानता है.

एक्ट्रेस स्ट्रेस-फ्री कैसे रहती है?

मानुषी बताती है कि वह अपने पूरे दिन की प्लानिंग पहले से कर लेती है. वर्कआउट, मीटिंग, काम और परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय निकालने से उन्हें कम स्ट्रेस महसूस होता है. साइंटिस्ट भी मानते है कि एक बैलेंस्ड शेड्यूल मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है और एंग्जायटी कम करता है. वीडियो में दिखाया गया है कि मानुषी अपने वर्कआउट से पहले हल्का स्किनकेयर करना पसंद करती है. वह भारी प्रोडक्ट्स से बचती है ताकि पसीना आने पर उनकी स्किन सांस ले सके. इसके अलावा वह सिर्फ अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए सप्लीमेंट्स पर ही भरोसा करती है. साइंस के अनुसार प्रोफेशनल सलाह के बिना सप्लीमेंट्स लेना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है.