Home > लाइफस्टाइल > दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत

दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत

रिश्ते को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है भरोसा, कम्युनिकेशन और समझदारी एक रिश्ते की नींव होती है अगर किसी भी रिश्ते में यह नहीं होता है तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पता है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 7, 2025 14:25:32 IST

दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत

Distance Can’t Break Love: आजकल के समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक आम बात हो गई है किसी न किसी कारण से पार्टनर्स को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है फिर वह चाहे पढ़ाई हो या फिर अलग-अलग शहरों में काम करना हो। ऐसे में रिश्ते को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, भरोसा, कम्युनिकेशन और समझदारी एक रिश्ते की नींव होती है अगर किसी भी रिश्ते में यह नहीं होता है तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पता है। अगर आप भी सही तरीके से यह कुछ टिप्स फॉलो करते हैं तो दूरी आपके रिलेशनशिप में सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है और प्यार हर रोज मजबूत होता जाता है। 

कम्युनिकेशन से दूरी को करें कम 

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे जरुरी होता हैं एक- दूसरे से कनेक्ट करना,  आप लोग फोन कॉल(phone call), वीडियो चैट(video chat) या मैसेज के जरिए रोजाना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं छोटी-छोटी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। कभी-कभी सिर्फ क्या हाल है? पूछना भी आपके पार्टनर को अच्छा महसूस करता है और यह याद दिलाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। इसके साथ-साथ आप छोटी-छोटी चीज़े या आपका पूरा दिन कैसा गया बताना भी आपके पार्टनर से आपको कनेक्टेड फील करा सकता है, जिससे कि आपके बीच भरोसा भी बढ़ेगा और रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन भी मजबूत होगा। 

ट्रस्ट और भरोसा बनाए रखना होता है बेहद जरूरी

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मुद्दा ट्रस्ट का होता है अगर किसी भी रिश्ते में भरोसा नहीं होता है तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पता है। अगर आपका पार्टनर भी आप पर शक करें छोटी-छोटी बातों को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा कर तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पार्टनर पर भरोसा रखना बेहद जरूरी होता है ताकि वह अपनी लाइफ बिल्कुल खुलकर जी सके। अगर आपको भी किसी बात से परेशानी हो रही है तो आप अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत कर सकते हैं जिससे कि रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी भी मौजूद होती है। 

रिश्ते में सरप्राइज और रोमांस बनाए रखना है ताजगी

लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के बाद भी अगर आप अपने रिश्ते में रोमांस और सरप्राइज को जारी रखते हैं तो यह आपके रिश्ते में फ्रेशनेस को बनाए रखते हैं कभी-कभी अपने पार्टनर के लिए छोटे-छोटे गिफ्ट भेजें, उनके साथ ऑनलाइन डेट नाइट प्लान करें। वीडियो कॉल पर रोमांटिक मूवी साथ में देखे जिससे कि आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे या कभी कबार पार्टनर को प्यारे मैसेज भेजें या कुछ स्वीट-स्वीट बातें करें यह छोटे छोटे कदम रिश्ते में नयापन और उत्साह बनाए रखते हैं। 

साथ में करें फ्यूचर प्लानिंग 

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है यह रिश्ते को एक डायरेक्शन देता है कि कब मिलना है कैसे मिलना है और कैसे साथ रहना है। फ्यूचर की प्लानिंग पर पार्टनर के साथ डिस्कशन करें और म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्लान करें या न केवल उम्मीद जगाता है बल्कि रिश्ते में स्थिरता भी लाता है। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत
दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत
दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत
दूरी चाहे कितनी भी हो, ये टिप्स बनाए रखे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?