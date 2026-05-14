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Scratches on Glasses: चश्मे पर जल्दी क्यों पड़ जाते हैं स्क्रैच? आपकी ये छोटी गलती खराब कर सकती है लेंस

Scratches on Glasses: चश्मे पर स्क्रैच पड़ने की सबसे बड़ी वजह उसे गलत तरीके से साफ करना हो सकता है. सूखे लेंस पर जमी धूल को शर्ट या सूखे कपड़े से रगड़ने पर माइक्रोस्कोपिक स्क्रैच बनने लगते हैं, जो धीरे-धीरे विजन को प्रभावित कर सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 14, 2026 11:16:55 PM IST

चश्मे के लेंस क्यों हो जाते हैं खराब
चश्मे के लेंस क्यों हो जाते हैं खराब


Scratches on Glasses: अक्सर कई लोग शिकायत करते हैं कि वे अपने चश्मे को बेहद संभालकर रखते हैं, रोजाना साफ भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद लेंस पर स्क्रैच दिखाई देने लगते हैं. शुरुआत में ये निशान हल्के होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे विजन को धुंधला बनाने लगते हैं और चश्मे की क्वालिटी खराब हो जाती है. दरअसल, इसकी सबसे बड़ी वजह चश्मा साफ करने का गलत तरीका होता है. कई लोग चश्मा गंदा होते ही उसे शर्ट के कोने, रुमाल या किसी भी सूखे कपड़े से रगड़कर साफ करने लगते हैं. देखने में यह तरीका सामान्य लगता है, लेकिन यही आदत लेंस पर माइक्रोस्कोपिक स्क्रैच यानी बेहद महीन खरोंच डाल सकती है.

सूखी धूल बन जाती है स्क्रैच की वजह

आई केयर एक्सपर्ट्स और कई आई केयर ब्रांड्स के अनुसार, जब चश्मे के लेंस पर धूल-मिट्टी के छोटे कण जमा हो जाते हैं और उन्हें बिना किसी लिक्विड या पानी के सीधे रगड़ा जाता है, तो ये कण रेगमाल की तरह काम करने लगते हैं. ऐसे में लेंस की सतह पर बारीक खरोंच पड़ने लगती है. शुरुआत में ये स्क्रैच नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ ये बढ़ते जाते हैं और देखने में परेशानी पैदा कर सकते हैं.

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बाहर की धूल पहुंचाती है नुकसान

जब भी हम बाहर निकलते हैं, हवा में मौजूद धूल और मिट्टी के छोटे-छोटे कण चश्मे के लेंस पर जमा हो जाते हैं. अगर इन कणों को हटाए बिना सीधे कपड़े से लेंस रगड़ दिया जाए, तो वे लेंस की कोटिंग को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, समस्या कपड़े में नहीं बल्कि लेंस पर जमी सूखी धूल में होती है. सूखे लेंस पर दबाव डालकर रगड़ने से धूल के कण लेंस की सतह में धंस जाते हैं और स्थायी निशान छोड़ सकते हैं.

एंटी-ग्लेयर और ब्लू-कट लेंस ज्यादा संवेदनशील

अगर आपके चश्मे में एंटी-ग्लेयर या ब्लू-कट कोटिंग लगी हुई है, तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. ऐसे लेंस सामान्य लेंस की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होते हैं और गलत तरीके से साफ करने पर उनकी कोटिंग जल्दी खराब हो सकती है. एक बार कोटिंग खराब होने के बाद लेंस पर धुंधलापन, चमक और स्क्रैच साफ दिखाई देने लगते हैं.

चश्मा साफ करने का सही तरीका क्या है?

आई एक्सपर्ट्स के अनुसार चश्मा साफ करने के लिए हमेशा लेंस क्लीनर स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए. स्प्रे की मदद से धूल और गंदगी पहले ढीली हो जाती है, जिससे रगड़ने पर स्क्रैच का खतरा कम रहता है.
अगर आपके पास लेंस क्लीनर स्प्रे नहीं है, तो सबसे पहले लेंस को हल्के पानी से धो लें ताकि धूल के बड़े कण हट जाएं. इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें.

चश्मे के लेंस को इन चीजों से साफ नहीं करना चाहिए

  • शर्ट या टी-शर्ट का कोना
  • तौलिया
  • टिश्यू पेपर
  • रफ कपड़ा

इन चीजों के रेशे भी लेंस की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्क्रैच का कारण बन सकते हैं.

लंबे समय तक नया जैसा रखना है चश्मा तो रखें ये सावधानियां

  • चश्मा हमेशा हार्ड केस में रखें
  • लेंस को नीचे की तरफ रखकर न रखें
  • माइक्रोफाइबर कपड़ा नियमित साफ करें
  • चश्मा साफ करते समय ज्यादा दबाव न डालें

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने चश्मे को लंबे समय तक स्क्रैच-फ्री और साफ रख सकते हैं.

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