अब नहीं होंगे बर्तन धोते टाइम कपड़े गीले, ये देसी जुगाड़ कर देंगे आपको टेंशन-फ्री

अक्सर लोगों को बर्तन धोने समय यह शिकायत रहती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले उनके कपड़े हमेशा गीले हो जाते हैं, कभी पानी की छींट पड़ जाती हैं कभी हाथ उठाओ तो बाजू गीली हो जाती है। इसी वजह से काम खत्म करने के बाद हमेशा उन्हें कपड़े बदलने पड़ते हैं कई बार गीले कपड़े पहन कर ही रहना पड़ता है जिसके कारण उन्हें सर्दी जुकाम जैसे समस्याएं हो जाती है, लेकिन अगर आप भी इन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस परेशानी से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं।

अगर चाहते हैं पानी से बचना तो एप्रन पहने

जब भी आप बर्तन धोते हैं तो आप अपने कपड़ों को बचाना चाहती है, तो उसके लिए सबसे असरदार तरीका यह हो सकता है कि आप बर्तन धोते समय एप्रन पहने। मार्केट में प्लास्टिक के वाटरप्रूफ एप्रन काफी आसानी से मिल जाता है जिसको पहनने के बाद आपके कपड़ो पर जितना पानी गिर जाए आपके कपड़े गीले नहीं होते हैं। अगर आपके पास एप्रन नहीं है तो आप अपने पुराने दुपट्टे या प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

बर्तन धोते समय सिंक के पास सही पोजीशन बनाएं

अक्सर जब भी हम बर्तन धोते हैं तो हम ज्यादा झुक कर या फिर बहुत ज्यादा पास खड़े होकर बर्तन धोते हैं, जिसके कारण हमारे कपड़े भीग जाते हैं अगर आप थोड़ा पीछे हटकर और सीधी पोजीशन में खड़े होकर बर्तनों को धोएंगे तो पानी सीधा बर्तनों में गिरेगा आपके कपड़ो तक नहीं पहुंच पाएगा। कोशिश करें कि बर्तन धोते समय सिंक की ऊंचाई के हिसाब से ही आप खड़े हो जरूरत पड़े तो आप किसी छोटे स्टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

आप पानी की धार को धीमा रख सकते हैं

अगर आप भी चाहते हैं कि बर्तन धोने के बाद आपको अपने कपड़े न बदलने पड़े तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है कि पानी की धार तेज ना हो, अक्सर लोग जल्दबाजी के चक्कर में पानी के नल को पूरा खोल देते हैं। जिसके कारण आपके कपड़े भीग सकते हैं इसलिए आपको बर्तन धोते समय नल के को पूरा नहीं खोलना है और उसकी पानी की धार को धीमा ही रखना है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है