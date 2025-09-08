Home > लाइफस्टाइल > कढ़ाई में लग गई है जंग…अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, दिवाली पर नया लेने की हो जाएगी झंझट खत्म!

कढ़ाई में लग गई है जंग…अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, दिवाली पर नया लेने की हो जाएगी झंझट खत्म!

लोहे की कढ़ाई सभी के रसोईघर की जान होती हैं लेकिन अगर इसमें जंग लग जाएं तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको भी किसी केमिकल की जरुरत नहीं हैं बल्कि आप घर पर ही इसका जुगाड़ कर सकते हैं

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 8, 2025 20:26:00 IST

Remove rust from kadai: दिवाली पर घरों की सफाई एक बहुत पुरानी परंपरा है। हालाँकि, कुछ लोग घर की सफाई करते समय बर्तनों को साफ करना भूल जाते हैं। ऐसे में खराब पड़ा बर्तन घर आए मेहमानों को अटपटा सा लग सकता है। बर्तन की बात हो रही है तो लोहे की कढ़ाई किचन का एक अहम हिस्सा होता है जिसमें खाना बनाया जाता है अगर इसकी सतह पर जंग लग जाती है तो खाने का स्वाद कम हो जाता है और उसमें खाना बनाने में मजा भी नहीं आता है। इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है ताकि आपकी कढ़ाई काफी लंबे समय तक चल पाए।  बाजार से कुछ केमिकल्स खरीद कर इस्तेमाल करने की  बजाय आप देसी जुगाड़ और आसान घरेलू तरीके से अपनी कढ़ाई को कुछ ही मिनटों में चमका सकते हैं, यह तरीके सुरक्षित भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। 

नींबू और नमक होता है जंग हटाने का सबसे आसान तरीका

लोहे की कढ़ाई से जंग हटाने के लिए आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह तरीका बहुत ही असरदार होता है और आसान भी होता है।  एक नींबू को आधा काट कर उस पर नमक छिड़कें और जंग लगी सतह पर रगड़े उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे फिर साफ पानी से कढ़ाई को धो ले। यह एक नेचुरल तरीका है जिससे की कढ़ाई की सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जंग चंद मिनट में है जाएगी। 

सिरका और बेकिंग सोडा हर घर में होता है उपलब्ध

सिरका और बेकिंग सोडा जंग हटाने में बहुत कारगर होता है इसके लिए आपको एक बर्तन में आधा कप सिरका डालना है और उसमें कढ़ाई को 1 से 2 मिनट के लिए भिगो देना है। इसके बाद जंग लगी सतह को बेकिंग सोडा छिड़क कर स्पंज की मदद से काफी अच्छे से रगड़ना है। जिससे जंग धीरे-धीरे साफ हो  जाएगी और कढ़ाई चमकदार हो जाएगी यह तरीका बहुत ही सरल होता है और केमिकल फ्री भी होता है। 

आलू चला देता है जंग लगी कढ़ाई पर जादू

जंग हटाने और कढ़ाई को चमकदार बनाने के लिए आप आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपको आधा आलू काटकर उस पर नमक लगाना है और जंग लगी सतह पर हल्के हाथों से रगड़ना है। आलू में नेचुरल एसिड मौजूद होता है जो जंग हटाने में मदद करता है और कढ़ाई की सतह को सेफ भी रखता है, इसके बाद आप कढ़ाई को गर्म पानी से धो सकते हैं और उसके बाद सुखा सकते हैं। 

लोहे की कढ़ाई की देखभाल करना होता है बेहद जरूरी

जंग हटाने के बाद कढ़ाई की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, खाना पकाने के बाद आप उसे तुरंत धोकर अच्छी तरीके से सुखा ले और फिर हल्का सा तेल लगाकर स्टोर करें। इससे कड़ाई में जंग लगने की संभावना काफी कम होती है और कभी-कभी नींबू, नमक का इस्तेमाल करके इसकी सतह को साफ करें जिससे कि कढ़ाई की उम्र भी बढ़ जाएगी और इसमें खाना पकाने का एक्सपीरियंस अच्छा और सेफ होगा। 

