डिजिटल लाइफ को बैलेंस करें इन आसान और असरदार टिप्स से

Digital Detox: आजकल के समय में मोबाइल सभी की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन चुका है लोग बाकी चीजों के बिना तो रह सकते हैं लेकिन मोबाइल के बिना वह कभी भी नहीं रह पाते हैं। मोबाइल की लत हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता हैं, लगातार स्क्रीन में लगे रहने से आंखे खराब होती है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग फोन में लगे रहते हैं और आपस में एक-दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेन्ड करते हैं जिसके कारण उनके रिश्तों के बीच भी दूरी आ जाती है।

एक्सपर्ट बताती हैं मोबाइल की लत होती है डिप्रेशन का सबसे अहम कारण

TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान डॉक्टर अनामिका पपरीवाल यह बताती है कि अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इससे डिप्रेशन का खतरा काफी हद तक बढ़ सकता है क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को मोबाइल की लत लग जाती है तो वो आसपास की चीजों को समझना बंद कर देता है।ऐसे लोग अधिक चिड़चिड़े भी हो जाते हैं।

डिजिटल डिटॉक्स क्यों है जरूरी?

डिजिटल डिटॉक्स हमारे लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि मोबाइल हमारे समय को बर्बाद करता है साथ ही साथ हमारी लाइफस्टाइल को भी काफी हद है तो बिगाड़ देती है और इससे हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है और हम सोशली तौर पर लोगों से दूर हो जाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स यानी हमें मोबाइल को निश्चित टाइम पीरियड तक चलाना होता है और मोबाइल और इंटरनेट से उस टाइम पीरीअड के बाद दूरी बना लेनी होती है।

डिजिटल डिटॉक्स के आसान तरीके

अगर आपको भी अपने मोबाइल की लत छोड़नी है तो आपको डिजिटल डिटॉक्स का तरीका अपनाना चाहिए इसके लिए आप यह कुछ चीज कर सकते हैं जैसे-

मोबाइल चलाने का समय करें तय

रोजाना मोबाइल के लिए एक समय सीमा तय करें आपको सिर्फ उतने ही समय तक मोबाइल चलाना होगा ज्यादा स्क्रीन टाइम ना कर पाए, उसके लिए आपको टाइमर सेट करना होगा और खाने और सोने से पहले आपको बिल्कुल भी फोन को नहीं छूना है।

