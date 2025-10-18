Home > लाइफस्टाइल > शुरू होते ही जुकाम-खांसी सताने लगती है? तो ये सूप करेगा आपकी हेल्प

सर्दियां आते ही शरीर को गर्म रखना और इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसे में ये 5 हेल्दी सूप न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं.

Published: October 18, 2025 6:00:35 AM IST

सर्दियां आते ही शरीर को गर्माहट और पोषण की ज़रूरत बढ़ जाती है. ठंड के मौसम में जुकाम, खांसी और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो डाइट में हेल्दी सूप शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है. सूप न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाते हैं.घरेलू सामग्री से बने सूप पचने में आसान होते हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए उपयोगी हैं. अगर आप हर दिन किसी न किसी पौष्टिक सूप का सेवन करें तो ठंड के मौसम में बीमारियां दूर रहेंगी और शरीर एक्टिव महसूस करेगा. चलिए जानते हैं ऐसे 5 सूप जो आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए — ये सर्दी में न सिर्फ स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे.

 

 टमाटर सूप, इम्यूनिटी का स्वादिष्ट डोज़

 

टमाटर सूप सर्दियों में सबसे लोकप्रिय और हेल्दी सूप है. इसमें विटामिन C, A और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं. रोजाना एक कटोरी गर्म टमाटर सूप पीने से ठंड-जुकाम से बचाव होता है. आप इसमें अदरक, काली मिर्च और थोड़ी तुलसी मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं. यह सूप शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ पाचन में भी मदद करता है.

 

 

 अदरक-लहसुन सूप , ठंड भगाने का असरदार उपाय

 

अदरक और लहसुन दोनों ही प्राकृतिक एंटीबायोटिक माने जाते हैं. इनसे बना सूप सर्दी-जुकाम, खांसी और गले की खराश से राहत देता है. यह सूप शरीर में गर्मी बनाए रखता है और खून के प्रवाह को बेहतर करता है. आप इसे चिकन या वेज सूप बेस में तैयार कर सकते हैं. इसमें थोड़ी सी हल्दी और नींबू का रस डालने से इसका स्वाद और गुण दोनों बढ़ जाते हैं. रोजाना इसका सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

 

 

 मिक्स वेजिटेबल सूप , विटामिन से भरपूर एनर्जी बूस्टर

 

गाजर, बीन्स, मटर, पालक और टमाटर से बना मिक्स वेजिटेबल सूप पोषण से भरपूर होता है. यह शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है जो ठंड में सुस्ती और थकान दूर करते हैं. यह सूप कम कैलोरी वाला होता है, इसलिए वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए भी बढ़िया विकल्प है. इसमें आप थोड़ा अदरक और काली मिर्च मिलाकर इसे स्वादिष्ट और हेल्दी बना सकते हैं. रोजाना इसका सेवन आपको एक्टिव और फिट रखता है.

 

 पालक सूप , खून बढ़ाने वाला हेल्दी पेय

 

पालक सूप आयरन, कैल्शियम और विटामिन K से भरपूर होता है. यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. ठंड में यह सूप शरीर को भीतर से गर्म रखता है और त्वचा को भी हेल्दी बनाता है. इसमें थोड़ा नींबू रस डालने से स्वाद और पोषक तत्व दोनों बढ़ जाते हैं. रोजाना एक कटोरी पालक सूप पीने से सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव होता है.

 

 

 मसूर दाल सूप,  प्रोटीन और ऊर्जा का खज़ाना

 

मसूर दाल सूप सर्दियों में शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं. यह सूप पेट के लिए हल्का और पाचन के लिए अच्छा होता है. अगर आप इसे अदरक, जीरा और नींबू के रस के साथ बनाते हैं तो इसका स्वाद और लाभ दोनों बढ़ जाते हैं. मसूर सूप रोजाना पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है और ठंड में कमजोरी महसूस नहीं होती.

