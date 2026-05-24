एक गिलास और गर्मी गायब! किसी अमृत से कम नहीं है बिहार का ये शरबत; जानें इसके फायदे

Bihar Sattu Drink: भारत इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. इस गर्मी में शरीर थकान और प्यास से बेहाल हो जाता है. इस दौरान पारंपरिक और पौष्टिक ड्रिंक की जरूरत सबसे अधिक होती है. ऐसे में सत्तू शरीर को भीतर से ठंडक देता है. आयुर्वेद में इसे गर्मी का रामबाण माना जाता है. बिहार का ये सत्तू ड्रिंक सबसे अधिक फायदेमंद साबित होता है.

सत्तू क्या है?

सत्तू, जिसे गरीबों का प्रोटीन भी कहा जाता है, आसानी से मिलने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर पाउडर है. यह आमतौर पर दो तरह का होता है: चना या जौ, और इसका इस्तेमाल शरबत, पराठा और सबसे मशहूर डिश, लिट्टी बनाने में किया जाता है.

गर्मी और सत्तू

सत्तू गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाला एक प्राकृतिक उपाय है, जो शरीर को ज्यादा गर्म होने से बचाता है और शरीर का तापमान काफी हद तक कम कर देता है.

सत्तू के अन्य फायदे

इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. इसमें मौजूद अघुलनशील फाइबर की ज्यादा मात्रा इसे आंतों के लिए फायदेमंद बनाती है. यह कोलन (बडी आंत) की सफाई भी करता है, और कब्ज व एसिडिटी को कंट्रोल करता है. यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है और वजन कम करने में भी मदद करता है.

नमकीन सत्तू शरबत बनाने के लिए जरूरी सामग्री

2 बडे चम्मच सत्तू पाउडर, 2 कप ठंडा पानी, 1 बडा चम्मच कटा हुआ प्याज, 2 छोटे चम्मच धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार काली मिर्च, 1 बडा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, ¼ छोटा चम्मच काला नमक.

कैसे तैयार करें ये सत्तू ड्रिंक?

एक गिलास में सत्तू डालें. उसमें कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, चाट मसाला और काला नमक मिलाएं. इसे अच्छी तरह मिला लें. लगातार चलाते हुए इसमें ठंडा पानी डालें, और आपका नमकीन सत्तू शरबत तैयार है.