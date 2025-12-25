Santa Tracker 2025: सांता क्लॉज कहां हैं? रीयल-टाइम ट्रैकिंग को देखें और पता लगाएं

Santa Tracker 2025: जैसे-जैसे क्रिसमस की शाम आगे बढ़ रही है. दुनिया भर में लाखों और परिवार एक फिर ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके सांता क्लॉज की सालाना ग्लोबल यात्रा को ट्रैक कर सकते है. जो पूरी दुनिया में सांता गिफ्ट देते समय उसका पूरा प्रोग्रेस दिखाता है. सांता को ट्रैक करने का ये परंपरा 1955 से अभी तक चलते आ रहा है. जब सियर्स के एक विज्ञापन में गलत छपे फोन नंबर से बच्चों ने उसे समय के कॉन्टिनेंटल एयर डिफेंस कमांड (CONAD) को फोन किया था. तब से नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) ने कोलोराडो स्प्रिंग्स में पीटरसन स्पेस फोर्स बेस पर अपने ऑपरेशन सेंटर से मिनट-टू-मिनट अपडेट के साथ सांता को ‘ट्रैक’ करने का सालाना काम संभाला है. जो इस साल 2025 में सांता ट्रैकिंग का 70वां साल होगा.

हर साल क्रिसमस की शाम आधी रात से (24 दिसंबर) NORAD सांता की लोकेशन ऑनलाइन और अपनी सांता ट्रैकर वेबसाइट के जरिए पब्लिश करता है. जिसमें वॉलंटियर टोल-फ्री हॉटलाइन 1-877-HI-NORAD (877-446-6723) पर कई भाषाओं में कॉल का जवाब देते है. परिवार को रियल टाइम में भी देख सकते है कि कैसे रडार सैटेलाइट और दूसरे सिस्टम मजेदार तरीके से रूडोल्फ की चमकती नाक से जुड़े हुए है. वह क्रिसमस पर नॉर्थ पोल से यात्रा करते हुए दुनिया भर के शहर में जाते है.

NORAD की सर्विस के अलावा गूगल का सांता ट्रैकर एक इंटरैक्टिव और रंगीन अनुभव देता है जो गूगल मैप्स और फेस्टिव एनिमेशन के साथ-साथ गेम्स और एजुकेशनल एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके सांता की प्रोग्रेस दिखाता है. जो क्रिसमस की शाम से पहले और उसके दौरान होती है.

सांता को अभी या आज रात बाद में फॉलो करने के लिए: