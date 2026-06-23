Funny Jokes: दुनिया में कितने देश हैं? संता के पूछने पर बंता ने दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

संता- भाई बताओ दुनिया में कितने देश हैं?

बंता- भाई एक ही देश है वो भी हिन्दुस्तान

संता- क्यों? सउदी, नेपाल, भूटान आदि क्यों नहीं.

बंता- अरे भाई ये तो सभी विदेश हैं…

पत्नी: मैं सुंदर हूं ना?

पति: हां…

पत्नी: कितना?

पति: इतना कि आंखें हटाने का मन नहीं करता…

पत्नी: सच में?

पति: हां, डर लगता है कहीं और देख लिया तो.

टीचर: अगर धरती गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं?

स्टूडेंट: क्योंकि हम सब चिपके हुए हैं मैडम.

दोस्त: भाई तू इतना स्मार्ट कैसे है?

लड़का: क्योंकि मैं पढ़ाई से दूर रहता हूं.

पापा: रिजल्ट कैसा आया?

बेटा: पापा… पास हो गया

पापा: कितने नंबर से?

बेटा: 33%… भगवान की कृपा से.

लड़की: तुम मुझे कितना जानते हो?

लड़का: इतना कि तुम्हारा WiFi पासवर्ड भी पता है.

मम्मी: बेटा पढ़ाई कर लो

बेटा: मम्मी, टेंशन मत लो…

मैं YouTube से सब सीख लूंगा.

बॉस: तुम काम कब करोगे?

कर्मचारी: सर, जब मन करेगा

बॉस: और मन कब करेगा?

कर्मचारी: जब सैलरी बढ़ेगी.

पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं?

पति: नहीं…

पत्नी: सच बोलो

पति: हां, थोड़ा…

पत्नी: क्या?

पति: थोड़ा ज्यादा.

दोस्त: तू इतना लेट क्यों आया?

लड़का: नींद पूरी कर रहा था

दोस्त: रात में क्या कर रहा था?

लड़का: नींद की तैयारी.

टीचर: बताओ पानी का फॉर्मूला क्या है?

स्टूडेंट: H2O

टीचर: शाबाश!

स्टूडेंट: धन्यवाद गूगल.

लड़की: तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे?

लड़का: नहीं, तुम कोई OTP नहीं हो.

पापा: ये मोबाइल छोड़ो

बेटा: पापा, ये मेरा भविष्य है

पापा: और किताब?

बेटा: वो आपका अतीत

डॉक्टर: आपको आराम की जरूरत है

मरीज: डॉक्टर साहब, मेरी नौकरी भी यही कहती है.

दोस्त: जिम जाता है?

लड़का: हां

दोस्त: बॉडी कहां है?

लड़का: अंदर है, बाहर आने में टाइम लगेगा.

पत्नी: अगर मैं गुस्सा करूं तो क्या करोगे?

पति: मैं चुप हो जाऊंगा

पत्नी: क्यों?

पति: क्योंकि बहस में जीतना मुमकिन नहीं.