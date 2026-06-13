Summer skincare: दी-नानी के नुस्खों से पाएं नैचुरल ग्लो, बिना खर्च किए गर्मियों में रहें फ्रेश

Summer skincare: गर्मियों में आपकी स्किन ऑयली, परेशान और डिहाइड्रेटेड (पानी की कमी वाली) हो सकती है. कूलिंग जेल और शीट मास्क के पॉपुलर होने से बहुत पहले, पारंपरिक ब्यूटी तरीकों में गर्मी के मौसम में स्किन को आराम देने और तरोताज़ा रखने के लिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था. इनमें से कई पुराने नुस्खे आज भी अपने हल्के और ठंडक देने वाले गुणों के लिए पसंद किए जाते हैं.

चंदन

भारतीय ब्यूटी रूटीन में चंदन का खास महत्व है; इसमें नेचुरल रूप से ठंडक देने और आराम पहुँचाने वाले गुण होते हैं. धूप से प्रभावित स्किन को आराम देने, लालिमा कम करने और चेहरे पर ताज़गी भरी चमक लाने के लिए अक्सर चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. एक रिफ्रेशिंग फेस पैक बनाने के लिए चंदन पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाएं.

गुलाब जल

सदियों से गुलाब जल का इस्तेमाल नेचुरल स्किन टोनर के तौर पर किया जाता रहा है. इसका ठंडक देने वाला असर थकी हुई स्किन को तरोताज़ा करने में मदद करता है, जबकि इसके हल्के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गर्मी और प्रदूषण से होने वाली जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं. इसे फ्रिज में रखें और दिन भर फेशियल मिस्ट की तरह इस्तेमाल करें.

एलोवेरा

एलोवेरा को लंबे समय से इसके आराम देने और हाइड्रेटिंग गुणों के लिए पसंद किया जाता रहा है. ताज़ा एलोवेरा जेल सनबर्न को शांत करने, सूजन कम करने और स्किन को चिपचिपा बनाए बिना ज़रूरी नमी देने में मदद कर सकता है. यह गर्मियों के सबसे गर्म महीनों में खास तौर पर फायदेमंद होता है.

मुल्तानी मिट्टी

पीढ़ियों से पारंपरिक स्किनकेयर में मुल्तानी मिट्टी एक पसंदीदा चीज़ रही है. यह एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी को सोखने के लिए जानी जाती है और स्किन को ठंडा और तरोताज़ा महसूस कराती है. मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल से बना फेस पैक गर्मियों में चिपचिपाहट और बंद पोर्स (रोमछिद्रों) की समस्या से निपटने में मदद कर सकता है.

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खीरा

खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे यह स्किन को नेचुरली ठंडा रखने का काम करता है. आंखों पर खीरे के स्लाइस रखने से सूजन कम हो सकती है, जबकि खीरे का रस या गूदा चेहरे पर लगाने से परेशान स्किन को आराम मिलता है और हाइड्रेशन मिलता है.

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