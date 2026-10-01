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हर बच्चे की थाली में सुरक्षित भोजन: पोषण, स्वच्छता और गुणवत्ता का संकल्प

By: Inkhabar Branddesk | Published: October 1, 2026 6:45:03 PM IST

हर बच्चे की थाली में सुरक्षित भोजन: पोषण, स्वच्छता और गुणवत्ता का संकल्प


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नई दिल्ली,28 सितंबर: किसी बच्चे के लिए स्कूल में मिलने वाला भोजन केवल एक थाली नहीं होता। वह उसके दिन की ऊर्जा, उसके स्वास्थ्य की जरूरत और कई बार उसके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा होती है। इसलिए बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केवल पेट भरने तक सीमित नहीं हो सकती। भोजन पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भी होना चाहिए।

इसी सोच के साथ Annamrita Foundation बच्चों के लिए भोजन तैयार करने और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में पोषण के साथ स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मानता है। संस्था का प्रयास है कि बच्चों तक पहुंचने वाला प्रत्येक भोजन ऐसी व्यवस्था के माध्यम से तैयार हो, जिसमें साफ-सफाई, सुरक्षित खाद्य सामग्री और व्यवस्थित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाए।

एक बच्चे की थाली के पीछे होती है बड़ी जिम्मेदारी

जब किसी स्कूल में भोजन की थाली बच्चे के सामने रखी जाती है, तो उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। खाद्य सामग्री की व्यवस्था से लेकर उसका भंडारण, भोजन की तैयारी, पैकिंग, परिवहन और अंततः बच्चों तक वितरण—हर चरण महत्वपूर्ण होता है।

इस पूरी प्रक्रिया में छोटी-सी लापरवाही भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बड़े स्तर पर भोजन तैयार करने वाली व्यवस्थाओं में स्पष्ट प्रक्रियाएं, स्वच्छ रसोई, प्रशिक्षित कर्मचारी और नियमित निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है।

भोजन केवल पौष्टिक नहीं, सुरक्षित भी होना चाहिए

बच्चों के विकास के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। उन्हें मिलने वाले भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का होना उनके स्वास्थ्य और दैनिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पोषण का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब भोजन सुरक्षित और स्वच्छ भी हो।

इसीलिए खाद्य सुरक्षा को केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि बच्चों के प्रति जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। साफ पानी, खाद्य सामग्री का उचित भंडारण, रसोई की स्वच्छता, भोजन तैयार करने की सुरक्षित प्रक्रिया और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता—ये सभी एक सुरक्षित भोजन व्यवस्था का हिस्सा हैं।

हर बच्चे के लिए पर्याप्त भोजन

स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उद्देश्य केवल निर्धारित भोजन परोसना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई बच्चा भूखा न रहे और भोजन की कमी महसूस न करे

Annamrita Foundation की इस सोच के तहत छात्रों को नियमित रूप से निर्धारित भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी महत्व दिया जाता है। यदि किसी छात्र को निर्धारित मात्रा से अधिक भोजन की आवश्यकता हो, तो मांग के अनुसार अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

यह व्यवस्था इस भावना को मजबूत करती है कि भोजन केवल एक तय मात्रा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की वास्तविक जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियमित भोजन के साथ आवश्यकता के समय अतिरिक्त भोजन की उपलब्धता यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि कोई बच्चा भूखा न रहे।

बड़े स्तर पर भोजन, बड़ी जिम्मेदारी

स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चों तक भोजन पहुंचाने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। केंद्रीय रसोई मॉडल के माध्यम से बड़ी मात्रा में भोजन को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार करने, गुणवत्ता के लिए समान मानक बनाए रखने और पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायता मिलती है।

Annamrita Foundation के लिए यह केवल भोजन तैयार करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि बच्चों तक पोषण और विश्वास पहुंचाने की जिम्मेदारी है।

हर थाली के पीछे एक बच्चे का भविष्य है

एक बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन का महत्व केवल आज की भूख तक सीमित नहीं है। पर्याप्त और संतुलित भोजन उसके स्वस्थ विकास, ऊर्जा और सीखने की क्षमता से जुड़ा है।

कई परिवारों के लिए स्कूल में मिलने वाला भोजन उनके बच्चे के दैनिक पोषण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में उस थाली की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

यही कारण है कि बच्चों के भोजन से जुड़ी हर प्रक्रिया में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी आवश्यक है।

स्वच्छता से बनता है विश्वास

किसी भी भोजन व्यवस्था में लोगों का विश्वास केवल भोजन की मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और तैयार करने की प्रक्रिया से बनता है। नियमित सफाई, सुरक्षित भंडारण, उचित प्रशिक्षण, गुणवत्ता की निगरानी और जवाबदेही ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Annamrita Foundation का प्रयास इसी व्यापक सोच के साथ जुड़ा है कि बच्चों तक पहुंचने वाला प्रत्येक भोजन सम्मान, सुरक्षा और पोषण के मानकों के अनुरूप हो।

एक स्वस्थ बच्चे से बनता है स्वस्थ भारत

भारत के बच्चों का स्वास्थ्य केवल उनके परिवारों की जिम्मेदारी नहीं है। यह समाज और संस्थाओं की भी साझा जिम्मेदारी है। जब एक बच्चा स्वस्थ भोजन प्राप्त करता है, तो वह बेहतर तरीके से सीखने, खेलने और अपने भविष्य के सपनों की ओर बढ़ने में सक्षम होता है।

इसीलिए बच्चों के भोजन को केवल एक सेवा के रूप में नहीं, बल्कि देश के भविष्य में निवेश के रूप में देखने की आवश्यकता है।

Annamrita Foundation का विश्वास है कि हर बच्चे की थाली में केवल भोजन नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद पहुंचनी चाहिए।

क्योंकि एक बच्चे का स्वस्थ बचपन ही एक मजबूत और स्वस्थ भारत की नींव है।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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