Diwali Tips and Tricks: सिर्फ 2 रुपये में खत्म होंगे कॉकरोच! 'नानी मां' का देसी नुस्खा कर देगा चमत्कार

Diwali Tips and Tricks: सिर्फ 2 रुपये में खत्म होंगे कॉकरोच! ‘नानी मां’ का देसी नुस्खा कर देगा चमत्कार

Cheap Trick To Get Rid Of Cockroaches: अब महंगे स्प्रे नहीं, बस 2 रुपये की इन चीजों से होगा कॉकरोच का सफाया. नानी मां का यह देसी नुस्खा घर को बनाएगा साफ, सुरक्षित और खुशबूदार. जानें कैसे.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 15, 2025 10:00:56 PM IST

Cheap Trick To Get Rid Of Cockroaches
Cheap Trick To Get Rid Of Cockroaches

Cheap Trick To Get Rid Of Cockroaches: कई बार पूरा घर साफ करने के बाद भी किचन के कोना में कॉकरोच की फौज मिल ही जाती है. त्योहार का मौसम हो या रोजाना की सफाई. इन ज़िद्दी कीड़ों से छुटकारा पाना सबसे मुश्किल काम होता है. बाजार के महंगे स्प्रे और जेल कुछ देर के लिए तो राहत दे देते हैं, लेकिन इनके केमिकल सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते है. इसी बीच, YouTube चैनल  ‘नानी मां की किचन क्रिएशन’ पर शेयर किया गया एक नुस्खा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. कॉकरोच को बिना मारे घर से भगाने में सिर्फ़ 2 रुपये लगते है.

कॉकरोच भगाने के लिए क्या करें?

  • इस उपाय के लिए आपको बस दो चीज़ें चाहिए कॉफ़ी पाउडर का एक छोटा 2 रुपये का पैकेट और थोड़ी सी सफेद चीनी.
  • कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन की तेज गंध कॉकरोचों को असहज कर देती है.
  • चीनी उन्हें आकर्षित करती है और उन्हें उस जगह खींच लाती है जहां यह मिश्रण रखा है.
  • कॉफ़ी पाउडर को एक छोटे कटोरे में डालें और उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी मिलाएं. दोनों को अच्छी तरह मिलाएंं…यह आपका जादुई चारा बन जाएगा.

इस मिश्रण को कहां रखें? 

  • अब इस कटोरे को उन जगह पर रखें जहां कॉकरोच सबसे ज़्यादा दिखाई देते है.
  • सिंक के नीचे वाली अलमारी में
  • गैस सिलेंडर या रेफ्रिजरेटर के पीछे
  • स्टोर रूम या अंधेरी दरारों में
  • ध्यान रखें कि कटोरा बच्चों या पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रहे. यह नुस्खा जहरीला नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है.

यह नुस्खा कैसे काम करता है?

जब कॉकरोच चीनी के लालच में इस मिश्रण के पास आते हैं, तो कॉफ़ी की तेज़ गंध उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है. यह बेचैनी उन्हें उस जगह से जाने पर मजबूर कर देती है. धीरे-धीरे कॉकरोच घर से भाग जाते हैं…बिना किसी रसायन या ज़हरीले स्प्रे की ज़रूरत के.

इस बात का ध्यान रखें 

कॉफ़ी की खुशबू कुछ दिनों बाद गायब हो जाती है, इसलिए हर 2-3 दिन में एक नया मिश्रण बनाएं और पुराने को बदल दें. इसके अलावा अपने घर की दीवारों में दरारें और छेद बंद कर दें ताकि तिलचट्टे दोबारा घर में प्रवेश न कर सकें.

Tags: cockroachescockroaches sprayCoffee powderNatural cockroach killer
Diwali Tips and Tricks: सिर्फ 2 रुपये में खत्म होंगे कॉकरोच! ‘नानी मां’ का देसी नुस्खा कर देगा चमत्कार

